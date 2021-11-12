В Эшене молодежная сборная Лихтенштейна сыграет против сверстников из Исландии в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 12 ноября и начнется в 17:00 по мск. Лихтенштейн U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн U21

Молодежная сборная Лихтенштейна — одна из самых слабейших команд на континенте. К данной игре она подходит с 14-матчевой серией из поражений, где 13 были проиграны «всухую».

В этом отборочном цикле альпийцы провели уже пять встреч, все которые проиграли, не забив в них ни одного гола при 34 пропущенных. Причем все фиаско были разгромные.

Меньше пяти мячей в этой компании «футбольный карлик» не пропускал. А одну из встреч проиграл со счетом 0:11, уступив сверстникам из Португалии на выезде в прошлом месяце.

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В минувшем туре лихтенштейнцы потерпели крупное выездное фиаско от Белоруссии со счетом 0:6.

Исландия U21

Молодежка Исландии намного сильнее предстоящего противника. Так, этим летом она участвовала в финальной стадии ЧЕ-2021, но проиграла там все три поединка.

В этом же отборочном цикле «викинги» провели только три встречи, в которых набрали четыре зачетных пункта, с которыми идут на четвертой строке в группе среди шести участников.

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Стартовали исландцы в данной компании с гостевой виктории над белорусскими сверстниками со счетом 2:1, после чего они дома расписали мировую с греками — 1:1.

В минувшем туре турнира Исландия на своем поле минимально уступила Португалии со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечению часа игры.

Прогноз и ставка на Лихтенштейн U21 — Исландия U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Исландии U21 предлагают — 1.02.

На викторию Лихтенштейна U21 дают — 53.00, ничья оценена — в 25.00.

В данном противостоянии победа исландцев не вызывает ни у кого сомнения, но так как «викинги» не отличаются высокой результативностью, то в этой игре не ждем феерии забитых мячей. Наш прогноз на данный поединок — ТМ 5,0.