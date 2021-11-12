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    «Викинги» устоят не сильный погром «карлику»

    Лихтенштейн U21 — Исландия U21. Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 ноября 2021 года

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    Исландия U21
    В Эшене молодежная сборная Лихтенштейна сыграет против сверстников из Исландии в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 12 ноября и начнется в 17:00 по мск. Лихтенштейн U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лихтенштейн U21

    Молодежная сборная Лихтенштейна — одна из самых слабейших команд на континенте. К данной игре она подходит с 14-матчевой серией из поражений, где 13 были проиграны «всухую».

    В этом отборочном цикле альпийцы провели уже пять встреч, все которые проиграли, не забив в них ни одного гола при 34 пропущенных. Причем все фиаско были разгромные.

    Меньше пяти мячей в этой компании «футбольный карлик» не пропускал. А одну из встреч проиграл со счетом 0:11, уступив сверстникам из Португалии на выезде в прошлом месяце.

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    В минувшем туре лихтенштейнцы потерпели крупное выездное фиаско от Белоруссии со счетом 0:6.

    Исландия U21

    Молодежка Исландии намного сильнее предстоящего противника. Так, этим летом она участвовала в финальной стадии ЧЕ-2021, но проиграла там все три поединка.

    В этом же отборочном цикле «викинги» провели только три встречи, в которых набрали четыре зачетных пункта, с которыми идут на четвертой строке в группе среди шести участников.

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    Стартовали исландцы в данной компании с гостевой виктории над белорусскими сверстниками со счетом 2:1, после чего они дома расписали мировую с греками — 1:1.

    В минувшем туре турнира Исландия на своем поле минимально уступила Португалии со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечению часа игры.

    Прогноз и ставка на Лихтенштейн U21 — Исландия U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Исландии U21 предлагают — 1.02.

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    На викторию Лихтенштейна U21 дают — 53.00, ничья оценена — в 25.00.

    В данном противостоянии победа исландцев не вызывает ни у кого сомнения, но так как «викинги» не отличаются высокой результативностью, то в этой игре не ждем феерии забитых мячей. Наш прогноз на данный поединок — ТМ 5,0.

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    Лихтенштейн U21 — Исландия U21: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. «Викинги» устоят не сильный погром «карлику»
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