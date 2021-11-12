Встреча 9-го тура группы I в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Венгрии и Сан-Марино состоится 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт) и стартует в 22:45 мск. Венгрия — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгрия осталась без путевки на чемпионат мира. На данный момент венгры находятся на четвертом месте, отставая на четыре очка от третьей Албании и на шесть от второй Польши.

Ранее команда Марко Росси проиграла на своем поле Албании — 0:1. И это поражение можно назвать ключевым. После него у Венгрии почти не осталось шансов финишировать на втором месте.

И хотя в прошлом туре мадьяры смогли отобрать очки у лидера Англии (1:1) на выезде, этот результат поставил окончательную точку в их перспективах попасть в Катар.

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Венгры не выиграли три из пяти предыдущих матчей в текущей квалификации. Исключением стала лишь игра с Андоррой, над которой они с трудом одержали победу.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 49 матчей и все проиграли.

Так и в этом отборочном цикле сан-маринцы проиграли во всех матчах с общим счетом 1:32. Только в двух из семи проведенных игр они уступили не с разгромных счетом.

В трех прошлых поединках коллектив и вовсе не забивал мячей, уступив 0:13.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,01.

Успех гостей оценивается в 101,00, тогда как ничья — в 21,00.

Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито пять или больше голов за 1,91.