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    Сколько Венгрия забьет Сан-Марино?

    Венгрия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.91) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 ноября 2021 года

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    Венгрия уже лишилась шансов на плей-офф
    Встреча 9-го тура группы I в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Венгрии и Сан-Марино состоится 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт) и стартует в 22:45 мск. Венгрия — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 12 Ноября 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 22:45 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
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    Венгрия

    Венгрия осталась без путевки на чемпионат мира. На данный момент венгры находятся на четвертом месте, отставая на четыре очка от третьей Албании и на шесть от второй Польши.

    Ранее команда Марко Росси проиграла на своем поле Албании — 0:1. И это поражение можно назвать ключевым. После него у Венгрии почти не осталось шансов финишировать на втором месте.

    И хотя в прошлом туре мадьяры смогли отобрать очки у лидера Англии (1:1) на выезде, этот результат поставил окончательную точку в их перспективах попасть в Катар.

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    Венгры не выиграли три из пяти предыдущих матчей в текущей квалификации. Исключением стала лишь игра с Андоррой, над которой они с трудом одержали победу.

    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

    В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 49 матчей и все проиграли.

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    • Так и в этом отборочном цикле сан-маринцы проиграли во всех матчах с общим счетом 1:32. Только в двух из семи проведенных игр они уступили не с разгромных счетом.

    В трех прошлых поединках коллектив и вовсе не забивал мячей, уступив 0:13.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,01.

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    Успех гостей оценивается в 101,00, тогда как ничья — в 21,00.

    Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито пять или больше голов за 1,91.

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    Венгрия — Сан-Марино: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сколько Венгрия забьет Сан-Марино?
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