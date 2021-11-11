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    Сколько молодежка Хорватии забьет эстонцам?

    Хорватия U21 — Эстония U21. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия U21 — Эстония U21
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    Хорватия лидирует в группе
    Во четверг, 11 ноября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Хорватии на своем поле примет сверстников из Эстонии. Стартовый свисток буде дан в 20:00 по мск. Хорватия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 11 Ноября 2021 года
    Хорватия U21
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  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
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    Хорватия U21

    Традиционно перспективная хорватская молодежка верна себе. В четырех сыгранных матчах «клетчатые» набрали максимум очков.

    На текущий момент сборная Хорватии U21 занимает первое место в своей группе. В ее активе 12 очков, 12 забитых и три пропущенных мячей.

    Минувший тур Хорватия U21 может записать себе в актив. На выезде команда сумела разгромил Азербайджан с результатом 5:1.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущий раз коллектив потерпел поражение от Испании (1:2) в дополнительное время четвертьфинала финальной части Евро-2021.

    Эстония U21

    В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела пять матчей, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

    Стартовали балтийцы с выездного фиаско от Австрии 0:2, а затем на своем поле уступили сверстникам из Финляндии со счетом 0:3 и предстоящего противника со счетом 0:5.

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    • В четвертом туре сборная потерпела еще один разгром от Австрии с результатом 0:4.

    В пятом поединке команда снова была разбита — на выезде Норвегии с результатом 0:3.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,10.

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    Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 12,00.

    Наши прогноз и ставка — Хорватия U21 выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,15.

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    Хорватия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Сколько молодежка Хорватии забьет эстонцам?
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