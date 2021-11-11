Во четверг, 11 ноября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Хорватии на своем поле примет сверстников из Эстонии. Стартовый свисток буде дан в 20:00 по мск. Хорватия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия U21

Традиционно перспективная хорватская молодежка верна себе. В четырех сыгранных матчах «клетчатые» набрали максимум очков.

На текущий момент сборная Хорватии U21 занимает первое место в своей группе. В ее активе 12 очков, 12 забитых и три пропущенных мячей.

Минувший тур Хорватия U21 может записать себе в актив. На выезде команда сумела разгромил Азербайджан с результатом 5:1.

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В предыдущий раз коллектив потерпел поражение от Испании (1:2) в дополнительное время четвертьфинала финальной части Евро-2021.

Эстония U21

В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела пять матчей, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

Стартовали балтийцы с выездного фиаско от Австрии 0:2, а затем на своем поле уступили сверстникам из Финляндии со счетом 0:3 и предстоящего противника со счетом 0:5.

В четвертом туре сборная потерпела еще один разгром от Австрии с результатом 0:4.

В пятом поединке команда снова была разбита — на выезде Норвегии с результатом 0:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,10.

Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 12,00.

Наши прогноз и ставка — Хорватия U21 выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,15.