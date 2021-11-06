«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти туров. Сейчас в активе «волков» 16 очков.
Среди недели «Вольфсбург» одержал важнейшую победу в Лиге чемпионов, выиграв на своем поле у «Зальцбурга» (2:1). Благодаря этому команда Флориана Кофельдта сохраняет неплохие шансы на выход в весеннюю часть турнира.
А перед этим «Вольфсбург» выиграл в гостях у «Байера» (2:0). Это, к слову, был первый матч команды под руководством Кофельдта, который заменил на посту главного тренера Марка ван Боммела после серии неудачных результатов.
Безвыигрышная серия «Вольфсбурга» на своем поле в рамках Бундеслиги составляет три матча (ничья и два поражения).
«Аугсбург»
«Аугсбург» тем временем находится на 16-й строчке. После десяти сыгранных матчей в его активе всего лишь девять очков.
В прошлом туре команда Маркуса Вайнцирля прервала серию из четырех матчей без побед (ничья и три поражения), неожиданно легко обыграв дома «Штутгарт» (4:1). Это был первый случай в сезоне, когда «Аугсбург» забил больше одного мяча.
«Аугсбург» в текущем сезоне еще ни разу не выигрывал на выезде (две ничьи и три поражения).
Прогноз и ставка
На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Аугсбурга» — за 6.10.
Смена главного тренера явно пошла на пользу «Вольфсбургу». При Кофельдте команда сразу же провела два классных матча против серьезных соперников.
Скорее всего, хозяева наберут три очка. «Аугсбург» в этом сезоне пока совсем не впечатляет.
Ставка — победа «Вольфсбурга» + тотал матча больше 1,5 за 1.88.