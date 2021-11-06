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    «Вольфсбург» продлит победную серию?

    «Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат Германии 6 ноября 2021 года

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    «Вольфсбург» выиграл два матча после смены главного тренера
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Ноября 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти туров. Сейчас в активе «волков» 16 очков.

    Среди недели «Вольфсбург» одержал важнейшую победу в Лиге чемпионов, выиграв на своем поле у «Зальцбурга» (2:1). Благодаря этому команда Флориана Кофельдта сохраняет неплохие шансы на выход в весеннюю часть турнира.

    А перед этим «Вольфсбург» выиграл в гостях у «Байера» (2:0). Это, к слову, был первый матч команды под руководством Кофельдта, который заменил на посту главного тренера Марка ван Боммела после серии неудачных результатов.

    Безвыигрышная серия «Вольфсбурга» на своем поле в рамках Бундеслиги составляет три матча (ничья и два поражения).

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» тем временем находится на 16-й строчке. После десяти сыгранных матчей в его активе всего лишь девять очков.

    В прошлом туре команда Маркуса Вайнцирля прервала серию из четырех матчей без побед (ничья и три поражения), неожиданно легко обыграв дома «Штутгарт» (4:1). Это был первый случай в сезоне, когда «Аугсбург» забил больше одного мяча.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аугсбург» в текущем сезоне еще ни разу не выигрывал на выезде (две ничьи и три поражения).

    Прогноз и ставка

    На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Аугсбурга» — за 6.10.

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    Смена главного тренера явно пошла на пользу «Вольфсбургу». При Кофельдте команда сразу же провела два классных матча против серьезных соперников.

    Скорее всего, хозяева наберут три очка. «Аугсбург» в этом сезоне пока совсем не впечатляет.

    Ставка — победа «Вольфсбурга» + тотал матча больше 1,5 за 1.88.

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    «Вольфсбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Вольфсбург» продлит победную серию?
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