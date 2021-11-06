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    «Факел» удачно погостит в Томске?

    «Томь» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 6 ноября 2021 года

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    Олег Василенко
    «Томь» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 11:00 мск. «Томь» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2021 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 11:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Томь»

    «Томь» в нынешнем сезоне может однозначно претендовать на приз зрительских симпатий. Команда Сергея Жукова, стихийно собранная прямо накануне сезона, выступает очень симпатично.

    На данный момент томичи занимают 12 место с 25 очками в активе. Правда, отрыв от опасной зоны не такой уж и большой — 5 очков.

    В минувшем туре «Томь» проиграла. В Калининграде команда Жукова была бита набирающей обороты «Балтикой» (4:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Томичи традиционно неудачно играют с «Факелом». Из пяти последних поединков трижды брали верх воронежцы при двух ничьих.

    «Факел»

    Воронежцы и не думают выпадать из гонки лидеров. Да, сейчас команда Олега Василенко находится на 3 месте, однако отстает от дуэта лидеров лишь на два пункта.

    В ФНЛ воронежцы добыли уже три победы к ряду. Правда, между ними затесалось кубковое поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1).

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    • Минувший тур команда Василенко провела шикарно. Правда, виктория над «Велесом» вышла лишь минимальной.

    В той встрече решающий мяч провел лидер атак команды Максим Максимов. Более того, для форварда «Факел» этот гол стал юбилейным десятым в сезоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.87, на ничью за 3.54, а на «Томь» — за 4.20.

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    Томичи способны преподнести сенсацию, однако соперник смотрится мощнее.

    «Факел» наверняка намерен увеличить победную серию в ФНЛ до четырех поединков.

    Команда Василенко борется за повышение в классе, к тому же традиционно успешно играет с томичами. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.10.

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    «Томь» — «Факел»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» удачно погостит в Томске?
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