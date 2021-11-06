«Томь» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 11:00 мск. «Томь» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» в нынешнем сезоне может однозначно претендовать на приз зрительских симпатий. Команда Сергея Жукова, стихийно собранная прямо накануне сезона, выступает очень симпатично.

На данный момент томичи занимают 12 место с 25 очками в активе. Правда, отрыв от опасной зоны не такой уж и большой — 5 очков.

В минувшем туре «Томь» проиграла. В Калининграде команда Жукова была бита набирающей обороты «Балтикой» (4:0).

Прогнозы на ФНЛ

Томичи традиционно неудачно играют с «Факелом». Из пяти последних поединков трижды брали верх воронежцы при двух ничьих.

«Факел»

Воронежцы и не думают выпадать из гонки лидеров. Да, сейчас команда Олега Василенко находится на 3 месте, однако отстает от дуэта лидеров лишь на два пункта.

В ФНЛ воронежцы добыли уже три победы к ряду. Правда, между ними затесалось кубковое поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1).

Минувший тур команда Василенко провела шикарно. Правда, виктория над «Велесом» вышла лишь минимальной.

В той встрече решающий мяч провел лидер атак команды Максим Максимов. Более того, для форварда «Факел» этот гол стал юбилейным десятым в сезоне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.87, на ничью за 3.54, а на «Томь» — за 4.20.

Томичи способны преподнести сенсацию, однако соперник смотрится мощнее.

«Факел» наверняка намерен увеличить победную серию в ФНЛ до четырех поединков.

Команда Василенко борется за повышение в классе, к тому же традиционно успешно играет с томичами. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.10.