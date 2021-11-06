«Томь»
«Томь» в нынешнем сезоне может однозначно претендовать на приз зрительских симпатий. Команда Сергея Жукова, стихийно собранная прямо накануне сезона, выступает очень симпатично.
На данный момент томичи занимают 12 место с 25 очками в активе. Правда, отрыв от опасной зоны не такой уж и большой — 5 очков.
В минувшем туре «Томь» проиграла. В Калининграде команда Жукова была бита набирающей обороты «Балтикой» (4:0).
Томичи традиционно неудачно играют с «Факелом». Из пяти последних поединков трижды брали верх воронежцы при двух ничьих.
«Факел»
Воронежцы и не думают выпадать из гонки лидеров. Да, сейчас команда Олега Василенко находится на 3 месте, однако отстает от дуэта лидеров лишь на два пункта.
В ФНЛ воронежцы добыли уже три победы к ряду. Правда, между ними затесалось кубковое поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1).
Минувший тур команда Василенко провела шикарно. Правда, виктория над «Велесом» вышла лишь минимальной.
В той встрече решающий мяч провел лидер атак команды Максим Максимов. Более того, для форварда «Факел» этот гол стал юбилейным десятым в сезоне.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.87, на ничью за 3.54, а на «Томь» — за 4.20.
Томичи способны преподнести сенсацию, однако соперник смотрится мощнее.
Команда Василенко борется за повышение в классе, к тому же традиционно успешно играет с томичами. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.10.