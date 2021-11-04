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    Армяне снова не избегут разгрома

    ЛАСК — «Алашкерт». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лиги конференций, 4 ноября 2021 года

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    ЛАСК
    4 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги конференций австрийский клуб ЛАСК на своем поле сыграет с армянским «Алашкертом». Игра начнется в 20:45 по мск. ЛАСК — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 04 Ноября 2021 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 20:45 Алашкерт Алашкерт
  • Мартуни
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.40
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    ЛАСК

    ЛАСК, как призер прошлого чемпионата Австрии, сразу же начал выступать в Лиге конференций. Коллектив до групповой стадии прошел два раунда квалификации, ни разу не проиграв на этих этапах.

    Сначала «черно-белые» разобрались с сербской «Войводиной», дважды обыграв ее (6:1 и 1:0), а затем они прошли шотландский «Сент-Джонстон», сыграв 1:1 дома и победив 2:0 в гостях.

    Групповой раунд турнира коллектив из Линца начал с выездной победы над ХИКом, выиграв 2:0, а во втором туре сыграли вничью с «Маккаби» 1:1, а в минувшем игровом дне они разгромили предстоящего противника на его поле 3:0. С семью очками австрийцы делят первое место с израильским коллективом.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Отметим, что за последние два евросезона ЛАСК выступал на групповых стадий Лиги Европы и даже один раз смог выйти в плей-офф, добравшись тогда до 1/8 финала.

    «Алашкерт»

    «Алашкерт», как действующий чемпион Армении, в этом евросезоне стартовал в Лиге чемпионов, где прошел одного соперника, но был оставновлен молдавским «Шерифом» — 0:1 и 1:3.

    Перебравшись в Лигу Европу армяне сначала выбили казахский «Кайрат» (0:0 и 3:2 ОТ), но затем были остановлены шотландским «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

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    • На групповой стадии Лиги конференций «Алашкерт» пока только проигрывал. Начал он с крупного выездного фиаско от «Маккаби» 1:4, после чего дома уступил ХИКу 2:4 и ЛАСКу 0:3.

    Без набранных очков армянский клуб замыкает свой квартет и в случае поражения в этой игре потеряет даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

    Прогноз и ставка на ЛАСК — «Алашкерт»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЛАСКа предлагают — 1.18.

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    На викторию «Алашкерта» дают — 14.50, ничья оценена — в 7.40.

    Австрийцы намного сильнее своего предстоящего соперника, доказав это крупной победой в первой игре этих команд. Поэтому от данной встречи также ожидаем уверенной виктории ЛАСКа.

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    ЛАСК — «Алашкерт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Армяне снова не избегут разгрома
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