«Флора» сыграет на своем поле с «Анортосисом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Флора» — «Анортосис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

«Флора» в трех стартовых поединках Лиги конференций сумела разжиться лишь одним баллом. Причем этот самый балл был набран на Кипре (2:2).

Впрочем, и эстонцы, и киприоты вряд ли смогут составить реальную конкуренцию «Генту» и «Партизану». Между тем, побороться за очки для таблицы коэффициентов УЕФА — святое дело.

В последнем матче своего чемпионата «Флора» обыграла «Нарву» (0:2). Вот только чемпионский титул уже почти уплыл от команды из Таллинна.

Все прогнозы на Лигу конференций

Наверняка эстонцы постараются победить. Тем паче, неплохие показатели демонстрирует лидер атак команды Рауно Саппинен, забивший 21 мяч в чемпионате.

«Анортосис»

Киприоты проводят откровенно бледный сезон. Даже «Флору» в минувшем туре Лиги конференций обыграть не удалось.

И в своем чемпионате у «Анортосиса» имеются серьезные проблемы. Даже после минимальной победы над «Омонией» команда занимает лишь 7 место.

Более того, в 7 матчах чемпионата «Анортосис» забил только 9 мячей. Ну, а показатель в Лиге конференций еще скромнее — 2 гола в трех матчах, и оба — в ворота «Флоры».

Наверняка киприоты будут стремиться победить. Как минимум, гости будут стремиться найти счастье в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 2.40, на ничью за 3.50, а на «Анортосис» — за 2.85.

Эстонцы сумели добыть очки на Кипре, и в родных стенах должны сыграть не хуже .

Мотивированный «Анортосис» наверняка сыграет активно в атаке.

Обе команды испытывают трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.08.