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    «Флора» с «Анортосисом» подарят голевое шоу?

    «Флора» — «Анортосис». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Лига конференций, 4 ноября 2021 года

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    Рауно Саппинен
    «Флора» сыграет на своем поле с «Анортосисом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Флора» — «Анортосис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флора»

    «Флора» в трех стартовых поединках Лиги конференций сумела разжиться лишь одним баллом. Причем этот самый балл был набран на Кипре (2:2).

    Впрочем, и эстонцы, и киприоты вряд ли смогут составить реальную конкуренцию «Генту» и «Партизану». Между тем, побороться за очки для таблицы коэффициентов УЕФА — святое дело.

    В последнем матче своего чемпионата «Флора» обыграла «Нарву» (0:2). Вот только чемпионский титул уже почти уплыл от команды из Таллинна.

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    Наверняка эстонцы постараются победить. Тем паче, неплохие показатели демонстрирует лидер атак команды Рауно Саппинен, забивший 21 мяч в чемпионате.

    «Анортосис»

    Киприоты проводят откровенно бледный сезон. Даже «Флору» в минувшем туре Лиги конференций обыграть не удалось.

    И в своем чемпионате у «Анортосиса» имеются серьезные проблемы. Даже после минимальной победы над «Омонией» команда занимает лишь 7 место.

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    • Более того, в 7 матчах чемпионата «Анортосис» забил только 9 мячей. Ну, а показатель в Лиге конференций еще скромнее — 2 гола в трех матчах, и оба — в ворота «Флоры».

    Наверняка киприоты будут стремиться победить. Как минимум, гости будут стремиться найти счастье в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 2.40, на ничью за 3.50, а на «Анортосис» — за 2.85.

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    Эстонцы сумели добыть очки на Кипре, и в родных стенах должны сыграть не хуже.

    Мотивированный «Анортосис» наверняка сыграет активно в атаке.

    Обе команды испытывают трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Флора» — «Анортосис»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Флора» с «Анортосисом» подарят голевое шоу?
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