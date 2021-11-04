В четверг, 4 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы португальская «Брага» на своем поле сыграет с болгарским клубом «Лудогорец». Начало — в 23:00 по мск. «Брага» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

После двух туров данного евротурнира «оружейники» набрали шесть пунктов, с которыми находятся на второй строке, уступая балл лидеру, а от третьего места оторвались на четыре очка.

Стартовали португальцы в данном турнире с гостевого поражения от сербской «Црвены Звезды» со счетом 1:2, после чего они переиграли дома 3:1 датский «Мидтьюлланн» в гостях своего предстоящего противника — 1:0.

Все прогнозы на футбол

К данной игре «Брага» подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, где трижды сыграла вничью и одержала шесть викторий, одна из которых была накануне в чемпионате страны над одним из аутсайдеров — 3:0.

«Лудогорец»

«Лудогорец», как чемпион Болгарии, текущий евросезон начал в Лиге чемпионов, где добрался до последней стадии квалификации, но там в двухматчевом противостоянии проиграл шведскому «Мальме».

После этого чемпион Болгарии сразу же очутился на групповой стадии Лиги Европы, отыграв там уже три встречи, набрав одно очко, сыграв на выезде 1:1 с датским «Мидтьюлланном», а потом дома уступил сербской «Црвене Звезде» и «Браге» по 0:1.

За 13 последних матчей во всех турнирах «зелено-белые» одержали десять побед и потерпел три поражения. Причем ни разу они не пропускали больше одного мяча в данном отрезке.

Стоит отметить, что в рамках Лиги Европы «Лудогорец» не может победить с октября прошлого года или девять матчей подряд, проиграв восемь из них.

В Лиге Европы-2017/18 «Лудогорец» в играх с «Брагой» набрал четыре очка, победив 2:0 в гостях и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.45.

На викторию «Лудогореца» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.88.

Скорее всего, «Брага» на своем поле вновь обыграет болгарского чемпиона, но вряд ли матч будет очень результативным. В общем, наш прогноз на эту игру — П1 + ТМ 3,5.