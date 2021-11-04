«АЗ Алкмар»
Голландцы, похоже, поставили на еврокубки. В своей группе «АЗ Алкмар» после трех туров захватил лидерство, набрав семь очков.
В этих матчах коллектив разошелся миром с датским «Рандерсом» (2:2), а также победил чешский «Яблонец» (1:0) и грядущего соперника (1:0).
Зато у команды не ладятся дела в чемпионате. «АЗ Алкмар» идет на скромном 9 месте, имея в своем активе 15 очков после 10 туров.
Все прогнозы на Лигу конференций
В минувшем туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» добыл победу. Дома клуб переиграл «Зволле» с результатом 3:2.
«ЧФР Клуж»
«ЧФР Клуж» в Лиге конференций стартовал крайне неудачно. Лишь один набранный пункт в трех первых турах явно не радует румын.
В последнем матче своего чемпионата «ЧФР Клуж» одержал победу. Команда оказалась сильнее «Волунтари» со счетом 1:0.
Правда, лидерство «железнодорожников» в чемпионате Румынии выглядит почти незыблемым. Отрыв от «Университати» составляет восемь очков.
«ЧФР Клуж» сейчас не балует стабильностью. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми, хотя выиграла в двух последних матчах.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — АЗ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.