«АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «ЧФР Клуж» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:45 мск. «АЗ Алкмар» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

Голландцы, похоже, поставили на еврокубки. В своей группе «АЗ Алкмар» после трех туров захватил лидерство, набрав семь очков.

В этих матчах коллектив разошелся миром с датским «Рандерсом» (2:2), а также победил чешский «Яблонец» (1:0) и грядущего соперника (1:0).

Зато у команды не ладятся дела в чемпионате. «АЗ Алкмар» идет на скромном 9 месте, имея в своем активе 15 очков после 10 туров.

Все прогнозы на Лигу конференций

В минувшем туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» добыл победу. Дома клуб переиграл «Зволле» с результатом 3:2.

«ЧФР Клуж»

«ЧФР Клуж» в Лиге конференций стартовал крайне неудачно. Лишь один набранный пункт в трех первых турах явно не радует румын.

В последнем матче своего чемпионата «ЧФР Клуж» одержал победу. Команда оказалась сильнее «Волунтари» со счетом 1:0.

Правда, лидерство «железнодорожников» в чемпионате Румынии выглядит почти незыблемым. Отрыв от «Университати» составляет восемь очков.

«ЧФР Клуж» сейчас не балует стабильностью. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми, хотя выиграла в двух последних матчах.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — АЗ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.