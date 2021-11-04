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    Останется ли АЗ лидером своей группы Лиги конференций?

    «АЗ Алкмар» — «ЧФР Клуж». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 4 ноября 2021 года

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    АЗ пока не проигрывает в Лиге конференций
    «АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «ЧФР Клуж» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:45 мск. «АЗ Алкмар» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 04 Ноября 2021 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «АЗ Алкмар»

    Голландцы, похоже, поставили на еврокубки. В своей группе «АЗ Алкмар» после трех туров захватил лидерство, набрав семь очков.

    В этих матчах коллектив разошелся миром с датским «Рандерсом» (2:2), а также победил чешский «Яблонец» (1:0) и грядущего соперника (1:0).

    Зато у команды не ладятся дела в чемпионате. «АЗ Алкмар» идет на скромном 9 месте, имея в своем активе 15 очков после 10 туров.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В минувшем туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» добыл победу. Дома клуб переиграл «Зволле» с результатом 3:2.

    «ЧФР Клуж»

    «ЧФР Клуж» в Лиге конференций стартовал крайне неудачно. Лишь один набранный пункт в трех первых турах явно не радует румын.

    В последнем матче своего чемпионата «ЧФР Клуж» одержал победу. Команда оказалась сильнее «Волунтари» со счетом 1:0.

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    • Правда, лидерство «железнодорожников» в чемпионате Румынии выглядит почти незыблемым. Отрыв от «Университати» составляет восемь очков.

    «ЧФР Клуж» сейчас не балует стабильностью. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми, хотя выиграла в двух последних матчах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — АЗ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «АЗ Алкмар» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли АЗ лидером своей группы Лиги конференций?
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