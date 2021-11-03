ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом»Внезапный приступ. Карьера Агуэро оказалась в подвешенном состоянии Хави считается главным претендентом на вакантный постТоп-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны» Лука ЙовичТрансферный дайджест. 27 октября —1 ноября
  • 15:06
    • «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте главным тренером
  • 15:51
    • Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022
  • 15:39
    • Месси выбыл на неопределенный срок
  • 14:22
    • Шипачев и Войнов могут перейти из «Динамо» в «Ак Барс»
    Все новости спорта

    «Шериф» не даст себя в обиду?

    «Шериф» — «Интер». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шериф Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдмунд Аддо
    «Шериф» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Шериф» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Ноября 2021 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 23:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.29
  • Ставка!
    •

    «Шериф»

    Команда Юрия Вернидуба уже превзошла себя. Победы над «Шахтером» и «Реалом» делают шансы «Шерифа» на евровесну вполне осязаемыми.

    В минувшем туре своего чемпионата «Шериф» был по традиции убедителен. На выезде команда переиграла «Петрокуб» (0:2).

    Даже несмотря на поражение в Милане (3:1), «Шериф» продолжает сенсационно возглавлять турнирную таблицу группы D.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Вернидуб понимает, что даже ничья в этом матче будет для его команды в плюс. Правда, украинский наставник «Шерифа» уже приучил Европу к суперсенсациям.

    «Интер»

    «Интер» в Лиге чемпионов не радует результатами. Все-таки от команды Симоне Индзаги изначально ожидали чего-то большего, чем 4 очков после трех туров.

    Впрочем, после победы над «Шерифом» диспозиция команды несколько улучшилась. Теперь нужно брать свое, тем паче, класс позволяет.

  • Два месяца Роналду в «МЮ». Сделал ли он команду сильнее или ослабил ее?
  • Разбор игры звездного португальца в «Манчестер Юнайтед»
  • 29/10/2021

    • «Интер» в двух последних матчах добыл две победы в Серии А. Последняя пришлась на поединок с «Удинезе» (2:0).

    К слову, дубль в матче с фриуланцами оформил Хоакин Корреа. Впрочем, лидер атак команды Эдин Джеко пока оправдывает свой переход: в его активе 7 мячей в чемпионате и гол в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.28, на ничью за 5.50, а на «Шериф» — за 11.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    От команды Вернидуба можно ожидать чего угодно. Например, очередного подвига.

    Миланцы смотрятся мощнее, но стабильностью особо не блещут.

    Хозяева наверняка сыграют в привычном стиле, и постараются добыть очки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ковентри — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.60
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.31
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Севилья — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шериф» — «Интер»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. «Шериф» не даст себя в обиду?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры