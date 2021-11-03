«Шериф» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Шериф» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

Команда Юрия Вернидуба уже превзошла себя. Победы над «Шахтером» и «Реалом» делают шансы «Шерифа» на евровесну вполне осязаемыми.

В минувшем туре своего чемпионата «Шериф» был по традиции убедителен. На выезде команда переиграла «Петрокуб» (0:2).

Даже несмотря на поражение в Милане (3:1), «Шериф» продолжает сенсационно возглавлять турнирную таблицу группы D.

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Вернидуб понимает, что даже ничья в этом матче будет для его команды в плюс. Правда, украинский наставник «Шерифа» уже приучил Европу к суперсенсациям.

«Интер»

«Интер» в Лиге чемпионов не радует результатами. Все-таки от команды Симоне Индзаги изначально ожидали чего-то большего, чем 4 очков после трех туров.

Впрочем, после победы над «Шерифом» диспозиция команды несколько улучшилась. Теперь нужно брать свое, тем паче, класс позволяет.

«Интер» в двух последних матчах добыл две победы в Серии А. Последняя пришлась на поединок с «Удинезе» (2:0).

К слову, дубль в матче с фриуланцами оформил Хоакин Корреа. Впрочем, лидер атак команды Эдин Джеко пока оправдывает свой переход: в его активе 7 мячей в чемпионате и гол в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.28, на ничью за 5.50, а на «Шериф» — за 11.00.

От команды Вернидуба можно ожидать чего угодно . Например, очередного подвига.

Миланцы смотрятся мощнее, но стабильностью особо не блещут.

Хозяева наверняка сыграют в привычном стиле, и постараются добыть очки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.