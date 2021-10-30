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    Ставим на обе забьют

    «Уотфорд» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Англии, 30 октября 2021 года

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    Клаудио Раньери
    В субботу, 30 октября, в рамках 10-го тура АПЛ «Уотфорд» на своем поле примет «Саутгемптон». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

    В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали десять пунктов, с которыми разместились на 14 месте, оторвавшись от зоны вылета на шесть баллов.

    К данной игре команда подходит после неожиданной крупной выездной победы над «Эвертоном» 5:2, которая стала первой встречей под руководством Клаудио Раньери. До этого коллектив дважды уступил и раз сыграл вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Уотфорд» в текущем первенстве провел четыре поединка, выиграв только один раз в них при одной мировой и двух фиаско.

    «Саутгемптон»

    У «Саутгемптона» на счету числится восемь набранных баллов, с которыми он идет на 16 месте в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на четыре балла от опасной зоны.

    «Святые» в последних двух встречах чемпионата смогли разжиться четырьмя пунктами, обыграв на своем поле «Лидс» 1:0 и расписав мировую с «Бернли» 2:2. Отметим, что победа над «павлинами» стала их первой за десять последних матчей в Премьер-лиге.

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    • Несколько дней тому назад коллектив провел поединок в Кубке Лиги, где только в серии послематчевых пенальти потерпел фиаско от лондонского «Челси», сыграв в основное время 1:1.

    В гостях «Саутгемптон» не побеждает в девяти подряд матчах, проиграв за этот период в семи из них при двух мировых результатах.

    В АПЛ-2019/20 «Саутгемтон» дважды оказался сильнее «Уотфорда» — 2:1 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемтона» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.40.

    Так как в последнее время команды раззабивались и последние матчи между противниками получались результативными, то в этой игре рекомендуем ставить на обмен голами.

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    «Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Ставим на обе забьют
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