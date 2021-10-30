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    Был ли вылет «Баварии» из Кубка Германии случайностью?

    «Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Бавария»
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    Лерой Сане
    В субботу, 30 октября, «Унион» на своем поле примет «Баварию» в десятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Берлине, начнется в 16:30 по московскому времени. «Унион» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Октября 2021 года
    Унион
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    •  Унион 16:30 Бавария Бавария
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.35
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    «Унион»

    «Унион» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 16 очков.

    «Железные» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение в национальном первенстве.

    В октябре команда Урса Фишера успела обыграть «Майнц» (2:1) и «Вольфсбург» (2:0), а также разойтись миром со «Штутгартом» (1:1).

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    Также столичная команда проиграла «Фейеннорду» (1:3) в Лиге конференций и одолела «Мангейм» (3:1 д. в.) в Кубке Германии.

    Из-за коронавируса за «Унион» в последнее время не играли Марвин Фридрих и Рик Ван Дронгелен.

    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 22 баллами после девяти туров.

    На счету подопечных Юлиана Нагельсмана семь побед, одна ничья и одно поражение.

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    • В этом месяце мюнхенская команда проиграла «Айнтрахту» (1:2), разгромив при этом «Байер» (5:1) и «Хоффенхайм» (4:0).

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» не оставила ни единого шанса «Бенфике» (4:0), а вот в 1/16 финала Кубка Германии случился внезапный провал — команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» (0:5) и покинула турнир.

    У «Баварии» тоже есть заболевшие коронавирусом, но не среди игроков, а среди тренеров. На самоизоляции находится Нагельсман, который не ездил в Гладбах.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.35, победа «Униона» — 8.70, ничья — 5.50.

    Мюнхенцы едут в Берлин с тяжелыми мыслями о том, как они могли потерпеть столь сокрушительное поражение в Гладбахе.

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    Действительно, «Бавария» не была похожа на себя и, даже играя основным составом, оказалась беззащитна перед «Боруссией».

    Однако нужно учесть, что «жеребята» традиционно остаются неудобным соперником для мюнхенцев. Кроме того, действующие чемпионы могли позволить себе расслабиться — вряд ли у них намечается системный кризис.

    Исходя из вышесказанного, ожидаем от гостей максимального настроя. Наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" с форой -1,5» за 1.90.

    Также можно взять ставку «тайм-матч: П2П2». Коэффициент на это событие равен 1.82.

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    «Унион» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Был ли вылет «Баварии» из Кубка Германии случайностью?
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