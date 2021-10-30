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    «Горняки» уверенно одолеют «Десну»?

    «Шахтер» Д — «Десна». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, УПЛ, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Десна»
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    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Десной» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Д — «Десна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Д

    «Горняки» отчаянно пытаются нагнать «Динамо» в чемпионате. Получается не слишком — отставание в три очка.

    Правда, «Шахтер» Д, как и киевляне, терпит крушение в Лиге чемпионов. Последнее домашнее поражение от «Реала» (0:5) выглядит красноречиво.

    На неделе дончане в Кубке Украины играли не основным составом. Тем не менее, победа над «Черноморцем» вышла слишком уж легкой (0:3).

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    Против северян «Шахтер» традиционно играет успешно. Из пяти последних очных встреч дончане добыли четыре виктории при одном паритете.

    «Десна»

    Черниговцы с лета находятся в некотором кризисе. Сверхудачно стартовав в УПЛ, команда Александра Рябоконя сейчас занимает только 9 место в турнирной таблице.

    Из Кубка страны «Десна» вылетела еще в предыдущем раунде, и на неделе планомерно готовилась к матчу с «Шахтером». Правда, стабильностью команда все равно не балует…

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    • «Десна» не выигрывает уже больше календарного месяца. Последний успех пришелся еще на середину сентября, когда минимально был обыгран «Рух».

    В предыдущем туре северяне дома не сумели обыграть «Александрию» (1:1). Более того, гол Дениса Безбородько стал ответным в той встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.27, на ничью за 5.50, а на «Десну» — за 11.50.

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    «Горняки» будут максимально мотивированы добыть три очка.

    Черниговцы сейчас находятся не в лучшей ситуации, и едва ли смогут дать бой «Шахтеру».

    Команда Роберто Де Дзерби намерена догнать ушедших вперед киевлян. И осечки явно не допустят. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -1.75 с коэффициентом 2.07.

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    «Шахтер» Д — «Десна»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» уверенно одолеют «Десну»?
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