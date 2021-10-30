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    Победа будет за «Королевским клубом»

    «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, МЛС, 30 октября 2021 года

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    «Реал Солт Лэйк»
    30 октября в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт Лэйк» на своем поле примет «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Солт Лэйк»

    «Реал Солт Лэйк» на текущий момент расположился на девятой строке на Западе, отставая от седьмой строки (зона плей-офф) на два очка, имея одну игру в запасе.

    В минувшем игровом дне «королевские» потерпели выездное поражение от «Чикаго Файр» со счетом 0:1. Перед этим они неизменно чередовали виктории с проигрышными результатами в предыдущих пяти играх.

    Стоит отметить, что команда из штата Юта не играет вничью уже на протяжении последних 15 встреч. В этот период она восемь раз уступила и добыла семь победных результатов.

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    В родных стенах «Реал Солт Лэйк» в текущем первенстве потерпел только два фиаско за 15 матчей при девяти победах и четырех мировых исходах.

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в этой же конференции идет на строку ниже своего предстоящего противника, но имеет на пять баллов меньше, при этом сыграв на игру больше.

    Калифорницы не уступают в последних своих двух играх чемпионата, обыграв в этот период на своем поле «Остин» 4:0 и расписав домашнюю мировую с «Ванкувером» — 1:1.

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    • Однако у «балбесов» перед этим была серия из трех поражений подряд, где в каждом из этих матчей они пропускали ровно по три гола, а забить в этом отрезке смогли только дважды.

    Вне родных стен «Сан-Хосе» в текущей регулярки выиграл только четыре встречи из 15, пять раз уступил и шесть раз делил очки со своими оппонентами.

    За последние четыре очные игры этих клубов трижды выигрывал «Сан-Хосе», а раз победил «Реал». В этом же сезоне они обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 4:3.

    Прогноз и ставка на «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт Лэйк» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дают — 4.20, ничья оценена — в 4.00.

    Учитывая отличное выступление «Королевского клуба» в родных стенах, в этой игре именно на их победу мы и рекомендуем ставить.

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    «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Победа будет за «Королевским клубом»
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