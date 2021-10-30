30 октября в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт Лэйк» на своем поле примет «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Солт Лэйк»

«Реал Солт Лэйк» на текущий момент расположился на девятой строке на Западе, отставая от седьмой строки (зона плей-офф) на два очка, имея одну игру в запасе.

В минувшем игровом дне «королевские» потерпели выездное поражение от «Чикаго Файр» со счетом 0:1. Перед этим они неизменно чередовали виктории с проигрышными результатами в предыдущих пяти играх.

Стоит отметить, что команда из штата Юта не играет вничью уже на протяжении последних 15 встреч . В этот период она восемь раз уступила и добыла семь победных результатов.

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В родных стенах «Реал Солт Лэйк» в текущем первенстве потерпел только два фиаско за 15 матчей при девяти победах и четырех мировых исходах.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» в этой же конференции идет на строку ниже своего предстоящего противника, но имеет на пять баллов меньше, при этом сыграв на игру больше.

Калифорницы не уступают в последних своих двух играх чемпионата, обыграв в этот период на своем поле «Остин» 4:0 и расписав домашнюю мировую с «Ванкувером» — 1:1.

Однако у «балбесов» перед этим была серия из трех поражений подряд, где в каждом из этих матчей они пропускали ровно по три гола, а забить в этом отрезке смогли только дважды.

Вне родных стен «Сан-Хосе» в текущей регулярки выиграл только четыре встречи из 15, пять раз уступил и шесть раз делил очки со своими оппонентами.

За последние четыре очные игры этих клубов трижды выигрывал «Сан-Хосе», а раз победил «Реал». В этом же сезоне они обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 4:3.

Прогноз и ставка на «Реал Солт Лэйк» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт Лэйк» предлагают — 1.80.

На викторию «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дают — 4.20, ничья оценена — в 4.00.

Учитывая отличное выступление «Королевского клуба» в родных стенах, в этой игре именно на их победу мы и рекомендуем ставить.