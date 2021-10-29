«Зенит» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Меньше недели назад команда Сергея Семака сыграла, пожалуй, свой ярчайший матч за последнее время. И кто был обыгран: принципиальный соперник «Спартак»!

«Зенит» настрелял в ворота москвичей 7 мячей, пропустив лишь 1. К тому же питерцы увеличили число забитых мячей в чемпионате до 30.

Вроде бы пошетнувшееся лидерство вновь вернулось. Зенитовцы опережают идущих следов «Динамо» и ЦСКА на три очка.

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У питерцев не сможет сыграть только давно находящийся в лазарете Магомед Оздоев. Ну а прекрасное настроение после разгромной победы должно помочь команде Семака.

«Динамо»

Минувший тур в РПЛ для динамовцев вышел весьма удачным. Дома команда Сандро Шварца не оставила никаких шансов «Химкам» (4:1).

Плюс после того «Динамо» прошло в 1/8 финала Кубка России. На выезде был обыгран «Оренбург» (0:3).

«Динамо» выглядит очень симпатично. Молодые ветра атаки Арсен Захарян и Константин Тюкавин определяют игру команды.

Ко всему прочему, команда Шварца мотивирована пободаться с «Зенитом» за чемпионский титул. Отрыв пока не такой уж значительный (3 очка), и его можно нивелировать уже в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.45, на ничью за 4.50, а на «Динамо» — за 6.50.

После победы над «Спартаком» зенитовцы вполне могут расслабиться психологически.

«Динамо» сейчас смотрится очень солидно , и вполне способно сотворить сенсацию в Санкт-Петербурге.

Москвичи наверняка сыграют на своих козырях в виде молодой атаки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Динамо», поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.