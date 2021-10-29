«Зенит»
Меньше недели назад команда Сергея Семака сыграла, пожалуй, свой ярчайший матч за последнее время. И кто был обыгран: принципиальный соперник «Спартак»!
«Зенит» настрелял в ворота москвичей 7 мячей, пропустив лишь 1. К тому же питерцы увеличили число забитых мячей в чемпионате до 30.
Вроде бы пошетнувшееся лидерство вновь вернулось. Зенитовцы опережают идущих следов «Динамо» и ЦСКА на три очка.
У питерцев не сможет сыграть только давно находящийся в лазарете Магомед Оздоев. Ну а прекрасное настроение после разгромной победы должно помочь команде Семака.
«Динамо»
Минувший тур в РПЛ для динамовцев вышел весьма удачным. Дома команда Сандро Шварца не оставила никаких шансов «Химкам» (4:1).
Плюс после того «Динамо» прошло в 1/8 финала Кубка России. На выезде был обыгран «Оренбург» (0:3).
«Динамо» выглядит очень симпатично. Молодые ветра атаки Арсен Захарян и Константин Тюкавин определяют игру команды.
Ко всему прочему, команда Шварца мотивирована пободаться с «Зенитом» за чемпионский титул. Отрыв пока не такой уж значительный (3 очка), и его можно нивелировать уже в этой встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.45, на ничью за 4.50, а на «Динамо» — за 6.50.
После победы над «Спартаком» зенитовцы вполне могут расслабиться психологически.
Москвичи наверняка сыграют на своих козырях в виде молодой атаки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Динамо», поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.