«Краснодар» сыграет против «Кубани» в рамках группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:30 мск. «Краснодар» сыграет против «Кубани» в рамках группового этапа Кубка России: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

«Кубань» попала в групповой этап Кубка России после победы над «Волгарем». Краснодарский клуб вырвал путевку в следующий раунд в серии пенальти.

В первом матче группового этапа «Кубань» проиграла на выезде «Ленинградцу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

Две недели назад после серии неудачных результатов руководство «Кубани» решилось на смену главного тренера. Вместо Александра Точилина был назначен Роберт Евдокимов.

И по всей видимости, это был верный шаг. С тех пор «Кубань» выиграла три матча кряду — у «Ротора», «КАМАЗа» и «Краснодара II». Благодаря этому команда поднялась в турнирной таблице ФНЛ на 17-е место.

«Краснодар»

«Краснодар» тем временем стартовал в Кубке России сразу с группового этапа. В первом матче «быки», как ожидалось, выиграли на выезде у «Ленинградца» (2:0).

Перед дерби «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» (4:1). Эта победа позволила команде Виктора Гончаренко подняться в таблице РПЛ на четвертое место.

Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже восемь матчей (пять побед и три ничьи).

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Последний раз «Краснодар» пропускал больше одного мяча еще в конце августа, когда проиграл на выезде «Локомотиву».

Прогноз и ставка

На «Кубань» в этом матче можно поставить за 8.10, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Краснодара» — за 1.33.

Даже с учетом возможных изменений в составе у «Краснодара» наверняка не будет серьезных проблем в предстоящей игре. На данный момент «Кубань» не готова конкурировать с «Краснодаром».

Ставка — победа «Краснодара» + тотал матча больше 2,5 за 1.96. Команда Гончаренко вполне может выиграть даже с разгромным счетом.