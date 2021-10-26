Во вторник, 26 октября, «Эспаньол» на своем поле примет «Атлетик» в 11-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», начнется в 22:00 по московскому времени. «Эспаньол» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 13 очков.

«Попугаи» одержали три победы, четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения в десяти турах.

В октябре подопечные Висенте Морено обыграли «Реал» (2:1) и «Кадис» (2:0), а также разошлись миром с «Эльче» (2:2), пропустив второй мяч на 84-й минуте.

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После травм у «Эспаньола» восстанавливаются Мигелон и Хавьер Пуадо.

«Атлетик»

«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 баллами.

На счету «львов» четыре победы, четыре ничьи и одно поражение в девяти турах национального первенства.

В этом месяце команда Марселино Гарсии Тораля обыграла «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (2:1), а встреча против «Реала» была перенесена.

Среди травмированных у «Атлетика» значатся Юрий Бершиш, Перу Ноласкоаин и Айтор Паредес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Эспаньола» — 2.70, победа «Атлетика» — 2.80, ничья — 3.00.

«Львы» не проигрывают в выездных встречах Ла Лиги в этом сезоне, но три из четырех игр завершились вничью, и, скорее всего, во вторник вечером мы увидим еще один раздел очков.

Почему? В последнее время «попугаи» играют хорошо и достаточно качественно, чтобы претендовать на баллы в домашнем матче. Наш прогноз и ставка — «ничья».

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.77. Ожидаем напряженной борьбы, в условиях которой большого количества голов ждать не стоит.