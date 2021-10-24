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    Сможет ли «Байер» выиграть на поле «Кельна»?

    «Кельн» — «Байер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Германии 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Байер»
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    «Байер» набрал десять очков в четырех гостевых матчах Бундеслиги
    «Кельн» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках девятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Октября 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Кельн»

    «Кельн» находится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент в активе «козлов» 12 очков.

    В прошлом туре «Кельн» потерпел крупное поражение от «Хоффенхайма», получив в свои ворота пять безответных мячей. При этом четыре гола соперник забил после перерыва.

    Довольно неожиданный результат, учитывая, что перед этим у «Кельна» была серия из пяти матчей без поражений.

    «Кельн» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле (три победы и одна ничья).

    «Байер»

    «Байер» тем временем находится на третьей строчке. В восьми матчах «фармацевты» набрали 16 очков.

    Для «Байера» прошлая неделя тоже стала неудачной. Команда Херардо Сеоане проиграла «Баварии» со счетом 1:5. Все было решено еще в первом тайме, когда Рекордмайстер забил пять мячей.

    Это был первый провальный матч «Байера» в этом сезоне. Ранее леверкузенский клуб проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» (3:4), но там до последней минуты была борьба.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» набрал десять очков в четырех гостевых матчах Бундеслиги, забив при этом 12 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Кельн» в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Байера» — за 2.12.

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    «Байер» в этом сезоне удачно играет против середняков и команд из нижней части турнирной таблицы. В таких матчах у «фармацевтов» пока не было проблем. И сейчас, скорее всего, тоже не будет.

    Ставка — победа «Байера» за 2.13.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Байера» больше 2,0 за 2.45.

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    «Кельн» — «Байер»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Байер» выиграть на поле «Кельна»?
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