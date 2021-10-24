«Кельн» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках девятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» находится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент в активе «козлов» 12 очков.

В прошлом туре «Кельн» потерпел крупное поражение от «Хоффенхайма», получив в свои ворота пять безответных мячей. При этом четыре гола соперник забил после перерыва.

Довольно неожиданный результат, учитывая, что перед этим у «Кельна» была серия из пяти матчей без поражений.

«Кельн» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле (три победы и одна ничья).

«Байер»

«Байер» тем временем находится на третьей строчке. В восьми матчах «фармацевты» набрали 16 очков.

Для «Байера» прошлая неделя тоже стала неудачной. Команда Херардо Сеоане проиграла «Баварии» со счетом 1:5. Все было решено еще в первом тайме, когда Рекордмайстер забил пять мячей.

Это был первый провальный матч «Байера» в этом сезоне. Ранее леверкузенский клуб проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» (3:4), но там до последней минуты была борьба.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Байер» набрал десять очков в четырех гостевых матчах Бундеслиги, забив при этом 12 мячей.

Прогноз и ставка

На «Кельн» в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Байера» — за 2.12.

«Байер» в этом сезоне удачно играет против середняков и команд из нижней части турнирной таблицы. В таких матчах у «фармацевтов» пока не было проблем. И сейчас, скорее всего, тоже не будет.

Ставка — победа «Байера» за 2.13.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Байера» больше 2,0 за 2.45.