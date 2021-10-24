ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуардо КамавингаВ чьих руках будущее «Реала»? Восемь главных молодых талантов «сливочных» Константин ТюкавинРПЛ. «Динамо» разгромило «Химки», «Зенит» примет «Спартак» Тони КроосПримера. «Класико» «Барселоны» и «Реала», «Атлетико» принимает «Реал Сосьедад»
  • 18:35
    • ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
  • 16:20
    • «Челси» отгрузил семь мячей в ворота «Норвича»
  • 15:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Нижний Новгород»
  • 18:43
    • «Бавария» и «Боруссия» без проблем набрали по 3 очка
  • 18:25
    • «Ростов» забил четыре мяча в ворота «Арсенала»
  • 15:37
    • Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах на ЧМ
  • 15:28
    • Александрова вышла в финал Кубка Кремля на отказе соперницы
    Все новости спорта

    Сможет ли «Айнтрахт» выиграть у «Баварии»?

    «Бохум» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Германии 24 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бохум Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт» уже пять раз сыграл вничью в текущем сезоне Бундеслиги
    «Бохум» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках девятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 20:30 мск. «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бохум»

    «Бохум» после восьми сыгранных матчей находится на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиге. Сейчас в активе хозяев всего лишь семь очков.

    В предыдущем туре «Бохум» одержал гостевую победу над «Гройтер Фюртом» (1:0), забив единственный гол незадолго до финального свистка.

    Перед этим у «Бохума» была серия из пяти матчей без побед, в том числе четыре поражения. На этом отрезке команда пропустила 15 мячей.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» набрал восемь очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата Германии.
    И это несмотря на то, что клуб из Франкфурта до сих пор потерпел лишь два поражения.

    Проблема в том, что «Айнтрахт» уже пять раз сыграл вничью (в четырех случаях со счетом 1:1).

    На прошлой неделе команда Оливера Гласнера проиграла на своем поле берлинской «Герте» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Результат удивил, поскольку туром ранее «Айнтрахт» выиграл на выезде у самой «Баварии» (2:1). А в игре с «Гертой» главной проблемой стала слабая игра в атаке.

    «Айнтрахт» забивал хотя бы один мяч во всех гостевых матчах в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Бохум» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Айнтрахта» — за 2.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Тот случай, когда лучше поставить на голы. В плане исхода матч максимально непредсказуемый.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Емельяненко — Джонсон
  • Прочие
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Атлетик — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лилль — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Айнтрахт» выиграть у «Баварии»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры