«Бохум» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках девятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 20:30 мск. «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» после восьми сыгранных матчей находится на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиге. Сейчас в активе хозяев всего лишь семь очков.

В предыдущем туре «Бохум» одержал гостевую победу над «Гройтер Фюртом» (1:0), забив единственный гол незадолго до финального свистка.

Перед этим у «Бохума» была серия из пяти матчей без побед, в том числе четыре поражения. На этом отрезке команда пропустила 15 мячей.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» набрал восемь очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата Германии.

И это несмотря на то, что клуб из Франкфурта до сих пор потерпел лишь два поражения.

Проблема в том, что «Айнтрахт» уже пять раз сыграл вничью (в четырех случаях со счетом 1:1).

На прошлой неделе команда Оливера Гласнера проиграла на своем поле берлинской «Герте» (1:2).

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Результат удивил, поскольку туром ранее «Айнтрахт» выиграл на выезде у самой «Баварии» (2:1). А в игре с «Гертой» главной проблемой стала слабая игра в атаке.

«Айнтрахт» забивал хотя бы один мяч во всех гостевых матчах в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На «Бохум» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Айнтрахта» — за 2.25.

Тот случай, когда лучше поставить на голы. В плане исхода матч максимально непредсказуемый.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.14.