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    Бретонцы обыграют словенцев «всухую»

    «Мура» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Лиги конференций, 21 октября 2021 года

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    21 октября в Мариборе словенский клуб «Мура» сыграет против французского «Ренна» в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Стартовый свисток будет дан в 19:45 по мск. «Мура» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 21 Октября 2021 года
    Мура
  • Лига конференций. Группа G
    •  Мура 19:45 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Мура»

    «Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».

    После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отпраился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.

    В основной стадии данного соревнования словенцы после двух туров очков не набрали и замыкают свой квартет. Они поочередно уступили дома голландскому «Витессу» 0:2 и в гостях «Тоттенхэму» 1:5.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате же страны «Мура» после 13 туров идет только пятой, отставая от первой строки на семь баллов. К данной игре она подходит после непростой виктории над аутсайдером первенства (3:2).

    «Ренн»

    В прошлом розыгрыше французской Лиги 1 «Ренн» финишировал на шестой позиции в турнирной таблице, благодаря чему получил билет в квалификацию Лиги конференций.

    Данную стадию еврокубка бретонцы прошли легко, дважды обыграв норвежский «Русенборг» с общим счетом 5:1 и пробились в групповую стадию.

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    • Основной этапа третьего по рангу евротурнира «красно-черные» начали с домашней ничьей против «Тоттенхэма», сыграв 2:2, после чего они обыграли в гостях «Витесс» со счетом 2:1.

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    К данной встречи «Ренн» подходит с серией из трех викторий, две из которых пришлись на чемпионат Франции, где он после десяти туров идет седьмым, но от второй строки отстает на три балла.

    Прогноз и ставка на «Мура» — «Ренн»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ренна» — 1.34, победа «Муры» — 8.80, ничья — 5.10.

    «Ренн» в последнее время набрал хорошую форму, выиграв три минувшие встречи, и не пропустил в двух из них. Прогнозируем, что и сейчас бретонцы победят без пробоин.

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    «Мура» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Бретонцы обыграют словенцев «всухую»
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