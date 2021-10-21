21 октября в Мариборе словенский клуб «Мура» сыграет против французского «Ренна» в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Стартовый свисток будет дан в 19:45 по мск. «Мура» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мура»

«Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».

После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отпраился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.

В основной стадии данного соревнования словенцы после двух туров очков не набрали и замыкают свой квартет. Они поочередно уступили дома голландскому «Витессу» 0:2 и в гостях «Тоттенхэму» 1:5.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате же страны «Мура» после 13 туров идет только пятой, отставая от первой строки на семь баллов. К данной игре она подходит после непростой виктории над аутсайдером первенства (3:2).

«Ренн»

В прошлом розыгрыше французской Лиги 1 «Ренн» финишировал на шестой позиции в турнирной таблице, благодаря чему получил билет в квалификацию Лиги конференций.

Данную стадию еврокубка бретонцы прошли легко, дважды обыграв норвежский «Русенборг» с общим счетом 5:1 и пробились в групповую стадию.

Основной этапа третьего по рангу евротурнира «красно-черные» начали с домашней ничьей против «Тоттенхэма», сыграв 2:2, после чего они обыграли в гостях «Витесс» со счетом 2:1.

К данной встречи «Ренн» подходит с серией из трех викторий, две из которых пришлись на чемпионат Франции, где он после десяти туров идет седьмым, но от второй строки отстает на три балла.

Прогноз и ставка на «Мура» — «Ренн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ренна» — 1.34, победа «Муры» — 8.80, ничья — 5.10.

«Ренн» в последнее время набрал хорошую форму, выиграв три минувшие встречи, и не пропустил в двух из них. Прогнозируем, что и сейчас бретонцы победят без пробоин.