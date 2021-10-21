«Лацио»
«Лацио» начал групповой этап ЛЕ с гостевого поражения от «Галатасарая». Римляне проиграли в Стамбуле со счетом 0:1.
Во втором туре стадии еврокубка «бьянкочелести» справились с московским «Локомотивом» (2:0) на своем поле и занимает второе место в квартете.
«Лацио» после восьми сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.
Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. Но после паузы победила дома чемпиона «Интер» (3:1).
«Марсель»
«Марсель» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Обидный результат для французов, которые провели отличный матчи и пропустили после, по сути, единственного опасного момента у своих ворот.
Во втором туре ему снова не удалось выиграть, но при этом и не проиграть — коллектив сыграл дома вничью с «Галатасараем» (0:0) и идет на третьей строчке группы.
В таблице Лиги 1 провансальцы идут третьими. Команда провела девять матчей, в которых набрала 17 очков. Забито 18 голов, а пропущено 11.
«Марсель» до прошлого тура не мог выиграть в четырех матчах подряд — трех в Лиге 1 и одном в Лиге Европы. Однако в последней игре разгромил «Лорьян» (4:1) в чемпионате страны.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.
Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.