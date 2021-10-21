«Лацио» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 19:45 мск. «Лацио» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» начал групповой этап ЛЕ с гостевого поражения от «Галатасарая». Римляне проиграли в Стамбуле со счетом 0:1.

Во втором туре стадии еврокубка «бьянкочелести» справились с московским «Локомотивом» (2:0) на своем поле и занимает второе место в квартете.

«Лацио» после восьми сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.

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Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. Но после паузы победила дома чемпиона «Интер» (3:1).

«Марсель»

«Марсель» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Обидный результат для французов, которые провели отличный матчи и пропустили после, по сути, единственного опасного момента у своих ворот.

Во втором туре ему снова не удалось выиграть, но при этом и не проиграть — коллектив сыграл дома вничью с «Галатасараем» (0:0) и идет на третьей строчке группы.

В таблице Лиги 1 провансальцы идут третьими. Команда провела девять матчей, в которых набрала 17 очков. Забито 18 голов, а пропущено 11.

«Марсель» до прошлого тура не мог выиграть в четырех матчах подряд — трех в Лиге 1 и одном в Лиге Европы. Однако в последней игре разгромил «Лорьян» (4:1) в чемпионате страны.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.