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    Обыграет ли «Лацио» «Марсель»?

    «Лацио» — «Марсель». Прогноз (к. 2.62) и ставки на футбол, Лига Европы, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Марсель»
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    «Лацио» идет на втором месте в группе ЛЕ
    «Лацио» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 19:45 мск. «Лацио» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 21 Октября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:45 Марсель Марсель
  • Лига Европы. Группа E
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» начал групповой этап ЛЕ с гостевого поражения от «Галатасарая». Римляне проиграли в Стамбуле со счетом 0:1.

    Во втором туре стадии еврокубка «бьянкочелести» справились с московским «Локомотивом» (2:0) на своем поле и занимает второе место в квартете.

    «Лацио» после восьми сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. Но после паузы победила дома чемпиона «Интер» (3:1).

    «Марсель»

    «Марсель» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Обидный результат для французов, которые провели отличный матчи и пропустили после, по сути, единственного опасного момента у своих ворот.

    Во втором туре ему снова не удалось выиграть, но при этом и не проиграть — коллектив сыграл дома вничью с «Галатасараем» (0:0) и идет на третьей строчке группы.

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  • 18/10/2021

    • В таблице Лиги 1 провансальцы идут третьими. Команда провела девять матчей, в которых набрала 17 очков. Забито 18 голов, а пропущено 11.

    «Марсель» до прошлого тура не мог выиграть в четырех матчах подряд — трех в Лиге 1 и одном в Лиге Европы. Однако в последней игре разгромил «Лорьян» (4:1) в чемпионате страны.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Лацио» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Лацио» «Марсель»?
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