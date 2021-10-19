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    В Амстердаме сразу будут забивать?

    «Аякс» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 5.00) на футбол, Лига чемпионов, 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Боруссия» Д
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    Эрлинг Холанн
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 19 Октября 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Аякс»

    «Аякс» начал групповой турнир Лиги чемпионов с двух побед. Амстердамцы наверняка поставили перед собой высочайшие задачи на турнир.

    Более того, в двух матчах голландцы забили 7 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды. Чего стоит только стартовая виктория в Лиссабоне над «Спортингом» (1:5)!

    В последнем матче своего чемпионата «Аякс» тоже победил. Жертвой амстердамских атак стал «Херенвен» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов на данный момент является Себастьен Алле. Ивуариец отличился уже пятью голами.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы также стартовали с двух викторий. Вероятно, именно спаренные встречи с голландцами станут битвой за первенство в квартете С.

    В Бундеслиге Эрлинг Холанн и компания гонятся за «Баварией». Вот и в минувшем туре «Боруссия» Д переиграла «Майнц» (3:1).

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  • 16/10/2021

    • «Боруссия» Д в чемпионате Германии штампует голы, словно на заводе. 22 гола в 8 встречах — отличный показатель, причем 9 них забил умница Холанн.

    В кадровом плане у немцев не все так нарочито идеально. Повреждения имеют Холанн, Рейна и Менье. Правда, все они, скорее всего, к матчу восстановятся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 2.20, на ничью за 3.75, а на «Боруссия» Д — за 2.90.

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    Хозяева обладают сильным ресурсом в виде качественной атаки.

    «Боруссия» Д также отлично атакует, и наверняка продемонстрирует свои лучшие качества.

    Обе команды имеют в своих составах классных атакующих исполнителей, которые наверняка обеспечат голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 2.5 с коэффициентом 5.00.

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    «Аякс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. В Амстердаме сразу будут забивать?
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