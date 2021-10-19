«Аякс» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Аякс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» начал групповой турнир Лиги чемпионов с двух побед. Амстердамцы наверняка поставили перед собой высочайшие задачи на турнир.

Более того, в двух матчах голландцы забили 7 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды. Чего стоит только стартовая виктория в Лиссабоне над «Спортингом» (1:5)!

В последнем матче своего чемпионата «Аякс» тоже победил. Жертвой амстердамских атак стал «Херенвен» (0:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов на данный момент является Себастьен Алле. Ивуариец отличился уже пятью голами.

«Боруссия» Д

Дортмундцы также стартовали с двух викторий. Вероятно, именно спаренные встречи с голландцами станут битвой за первенство в квартете С.

В Бундеслиге Эрлинг Холанн и компания гонятся за «Баварией». Вот и в минувшем туре «Боруссия» Д переиграла «Майнц» (3:1).

«Боруссия» Д в чемпионате Германии штампует голы, словно на заводе. 22 гола в 8 встречах — отличный показатель, причем 9 них забил умница Холанн.

В кадровом плане у немцев не все так нарочито идеально. Повреждения имеют Холанн, Рейна и Менье. Правда, все они, скорее всего, к матчу восстановятся.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 2.20, на ничью за 3.75, а на «Боруссия» Д — за 2.90.

Хозяева обладают сильным ресурсом в виде качественной атаки.

«Боруссия» Д также отлично атакует , и наверняка продемонстрирует свои лучшие качества.

Обе команды имеют в своих составах классных атакующих исполнителей, которые наверняка обеспечат голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 2.5 с коэффициентом 5.00.