16 октября в 8-м туре немецкой первой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» в родных стенах сразится со «Штутгартом». Поединок начнется в 19:30 по мск. «Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

После семи проведенных туров немецкого чемпионата «Боруссия» с десятью очками разместилась в середине турнирной таблицы, но от еврозоны отстает лишь на два пункта.

За всю турнирную дистанцию у коллектива числится три выигрыша, одна ничья и три проигрыша. Отметим, что за последние четыре игры он трижды победил и раз уступил.

В минувшем туре первенства гладбахцы обыграли вне родных стенах «Вольфсбург» со счетом 3:1, а игровым днем ранее одолели дома одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0.

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На своем поле «жеребята» за последние семь встреч еще с учетом прошлого сезона победили в пяти из них при одном фиаско и ничьей.

«Штутгарт»

«Штутгарт» на протяжении предыдущего сезона стабильных результатов не показывал, и в итоге занял только девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В то же время в текущем первенстве «автозаводцы» за семь туров заработали восемь баллов и находятся во второй половине турнирки, находясь в четырех пунктах от опасной строки.

Начали данное первенство «швабы» с разгромной домашней победы со счетом 5:1 над «Гройтер Фюрт», после чего они трижды уступили при двух мировых исходах. В минувшем туре они эту серию прервали, обыграв на своем поле «Хоффенхайм» 3:1.

В рамках Бундеслиги еще с учетом прошлого сезона «Штутгарт» выиграл только раз вне родных стен в восьми встречах и четыре раза проиграл в данном отрезке.

В прошлом сезоне «Штутгарт» в играх с «Боруссией» набрал четыре пункта, победив 2:1 в гостях и сыграв вничью 2:2 дома.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» М — 1.53, победа «Штутгарта» — 5.85, ничья — 4.92.

Дома гладбахцы в этом сезоне очки теряли только с «Баварией», сыграв с ней вничью. Других соперников они обыгрывали. Прогнозируем, что и сейчас хозяева победят, выиграв минимум в один мяч.