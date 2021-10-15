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    Отберет ли сенсационный «Анже» очки у ПСЖ?

    ПСЖ — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Франции, 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Анже»
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    ПСЖ в прошлом туре впервые проиграл в Лиге 1 нового сезона
    В пятницу, 15 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в родных стенах примет «Анже». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. ПСЖ — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Октября 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    У ПСЖ в Лиге 1, в целом, порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла восемь матчей из девяти, забив 22 мяча и пропустив всего девять.

    После восьми побед в восьми первых турах парижане потерпели сенсационное поражение от «Ренна» (0:2) на выезде в прошлом матче.

    В последних играх перед этим фиаско ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и лидирует в квартете.

    «Анже»

    «Анже» очень удачно провел стартовый отрезок. После девяти сыгранных матчей хозяева находятся на четвертом месте.

    В этих поединках клуб потерпел одно поражение. «Анже» проиграл на своем поле «Нанту» со счетом 1:4.

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    • Перед этой неудачей была серия из пяти матчей без проигранных матчей, в которую вошли в том числе домашние победы над «Лионом» и «Ренном».

    Коллектив не знал побед четыре игры кряду до прошлого тура, в котором он переиграл на своем поле «Метц» (3:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,62.

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    ПСЖ — «Анже»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на футбол. Отберет ли сенсационный «Анже» очки у ПСЖ?
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