В пятницу, 15 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в родных стенах примет «Анже». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. ПСЖ — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

У ПСЖ в Лиге 1, в целом, порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла восемь матчей из девяти, забив 22 мяча и пропустив всего девять.

После восьми побед в восьми первых турах парижане потерпели сенсационное поражение от «Ренна» (0:2) на выезде в прошлом матче.

В последних играх перед этим фиаско ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и лидирует в квартете.

«Анже»

«Анже» очень удачно провел стартовый отрезок. После девяти сыгранных матчей хозяева находятся на четвертом месте.

В этих поединках клуб потерпел одно поражение. «Анже» проиграл на своем поле «Нанту» со счетом 1:4.

Перед этой неудачей была серия из пяти матчей без проигранных матчей, в которую вошли в том числе домашние победы над «Лионом» и «Ренном».

Коллектив не знал побед четыре игры кряду до прошлого тура, в котором он переиграл на своем поле «Метц» (3:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,62.