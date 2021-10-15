ПСЖ
У ПСЖ в Лиге 1, в целом, порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла восемь матчей из девяти, забив 22 мяча и пропустив всего девять.
После восьми побед в восьми первых турах парижане потерпели сенсационное поражение от «Ренна» (0:2) на выезде в прошлом матче.
В последних играх перед этим фиаско ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0).
28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и лидирует в квартете.
«Анже»
«Анже» очень удачно провел стартовый отрезок. После девяти сыгранных матчей хозяева находятся на четвертом месте.
В этих поединках клуб потерпел одно поражение. «Анже» проиграл на своем поле «Нанту» со счетом 1:4.
Перед этой неудачей была серия из пяти матчей без проигранных матчей, в которую вошли в том числе домашние победы над «Лионом» и «Ренном».
Коллектив не знал побед четыре игры кряду до прошлого тура, в котором он переиграл на своем поле «Метц» (3:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,62.