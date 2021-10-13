В среду, 13 октября, волгоградский «Ротор» сыграет на своем поле с краснодарской «Кубанью» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет на «Волгоград Арене», начало — в 18:30 мск. «Ротор» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

После 16-ти туров волгоградцы и «Балтика», имея в своем активе по девять ничьих, считаются самыми миролюбивыми командами лиги.

Последнюю победу подопечные Дмитрия Хохлова одержали в конце сентября, обыграв на своем поле КАМАЗ со счетом 1:0. Следующие три матча они сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.

Сначала «Ротор» на выезде обменялся голами в первом тайме с «Краснодаром-2», затем история повторилась в домашнем матче с «Торпедо», а в последнем матче волгоградцы упустили выездную победу над «Енисеем».

Прогнозы на ФНЛ

После 16 туров «Ротор» с 21 очком идет на 12-м месте. Разница мячей 17-14, Андреа Чуканов забил 5 голов. По 4 у Школика и Муллина.

«Кубань»

Ситуация в стане замученной травмами «Кубани» хуже некуда: в шести последних турах южане набрали лишь одно очко, а пять последних матчей проиграли.

В конце сентября краснодарцы на выезде уступили «Томи» (1:2) из-за автогола, а потом на своем поле проиграли «Оренбургу» (0:1).

В последних матчах подопечные Александра Точилина в гостях проиграли «Акрону» (0:1), а потом уступили в концовке домашнего матча с «Нефтехимиком» (0:2). После этого Точилин покинул свой пост, его замещает Владимир Маминов.

Календарь и таблица ФНЛ

После 16 туров ФНЛ «Кубань», проигравшая 12 матчей и выигравшая всего 2, занимает последнее 20-е место с 8 очками. Разница мячей 10-26, дисквалифицирован Сидоров.

Прогноз и ставка

На победу «Ротора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Кубани» — 5.80.

Результативная серия «Ротора» длится девять матчей, волгоградский клуб забивал в 12 из 13 последних матчей. Безвыигрышная серия «Кубани» длится семь туров и завершается серией из пяти поражений.

Краснодарцы — главный аутсайдер первенства, но и волгоградцы разбазарили очки в последних матчах. Прогнозируем, что «Ротор» не проиграет .