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    Ждем разгрома в исполнении испанской молодежки?

    Испания U21 — Северная Ирландия U21. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Северная Ирландия U21
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    Абель Руис
    Испания U21 сыграет на своем поле с Северной Ирландией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Испания U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Испании U21

    Молодежка Испании традиционно сильна по игре и в кадровом плане. Вот и текущий отборочный турнир молодая «Фурия Роха» начала с трех побед.

    Молодежная сборная Испании U21 в трех матчах забила 9 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила 3 гола.

    В минувшем туре квалификации команда сумела переиграть словацких сверстников (3:2). Решающий мяч с пенальти провел защитник Хуан Миранда.

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    С молодежной сборной Северной Ирландии испанцы пересекались четырежды. Причем после трех побед в последнем матче Испания внезапно уступила.

    Сборная Северной Ирландии U21

    Североирландцы пока никак не могут подняться с последнего места в группе. Правда, с третьего по шестое место у всех команд по три пункта в активе.

    На текущий момент сборная Северная Ирландии U21 занимает 6 место в своей группе. При этом североирландцы забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

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    • Минувший тур Северная Ирландия U21 могла разжиться очками, но не случилось. Россияне оказались сильнее (1:0).

    Североирландцы наверняка постараются дать бой фавориту. Вот только хватит ли команде сил сдержать натиск оппонента?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию U21 за 1.07, на ничью за 10.00, а на Северную Ирландию U21 — за 27.00.

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    Хозяева имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, которые наверняка обеспечат команде победу.

    Гости будут играть вторым номером, но этого не хватит даже для ничьей.

    Испанцы видятся гораздо сильнее соперника, что и продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Испании U21 -2.75 с коэффициентом 2.04.

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    Испания U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Ждем разгрома в исполнении испанской молодежки?
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