Испания U21 сыграет на своем поле с Северной Ирландией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Испания U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Испании U21

Молодежка Испании традиционно сильна по игре и в кадровом плане. Вот и текущий отборочный турнир молодая «Фурия Роха» начала с трех побед.

Молодежная сборная Испании U21 в трех матчах забила 9 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила 3 гола.

В минувшем туре квалификации команда сумела переиграть словацких сверстников (3:2). Решающий мяч с пенальти провел защитник Хуан Миранда.

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С молодежной сборной Северной Ирландии испанцы пересекались четырежды. Причем после трех побед в последнем матче Испания внезапно уступила.

Сборная Северной Ирландии U21

Североирландцы пока никак не могут подняться с последнего места в группе. Правда, с третьего по шестое место у всех команд по три пункта в активе.

На текущий момент сборная Северная Ирландии U21 занимает 6 место в своей группе. При этом североирландцы забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Минувший тур Северная Ирландия U21 могла разжиться очками, но не случилось. Россияне оказались сильнее (1:0).

Североирландцы наверняка постараются дать бой фавориту. Вот только хватит ли команде сил сдержать натиск оппонента?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию U21 за 1.07, на ничью за 10.00, а на Северную Ирландию U21 — за 27.00.

Хозяева имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей , которые наверняка обеспечат команде победу.

Гости будут играть вторым номером, но этого не хватит даже для ничьей.

Испанцы видятся гораздо сильнее соперника, что и продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Испании U21 -2.75 с коэффициентом 2.04.