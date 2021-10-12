Сборная Испании U21
Молодежка Испании традиционно сильна по игре и в кадровом плане. Вот и текущий отборочный турнир молодая «Фурия Роха» начала с трех побед.
Молодежная сборная Испании U21 в трех матчах забила 9 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила 3 гола.
В минувшем туре квалификации команда сумела переиграть словацких сверстников (3:2). Решающий мяч с пенальти провел защитник Хуан Миранда.
С молодежной сборной Северной Ирландии испанцы пересекались четырежды. Причем после трех побед в последнем матче Испания внезапно уступила.
Сборная Северной Ирландии U21
Североирландцы пока никак не могут подняться с последнего места в группе. Правда, с третьего по шестое место у всех команд по три пункта в активе.
На текущий момент сборная Северная Ирландии U21 занимает 6 место в своей группе. При этом североирландцы забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Минувший тур Северная Ирландия U21 могла разжиться очками, но не случилось. Россияне оказались сильнее (1:0).
Североирландцы наверняка постараются дать бой фавориту. Вот только хватит ли команде сил сдержать натиск оппонента?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Испанию U21 за 1.07, на ничью за 10.00, а на Северную Ирландию U21 — за 27.00.
Гости будут играть вторым номером, но этого не хватит даже для ничьей.
Испанцы видятся гораздо сильнее соперника, что и продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Испании U21 -2.75 с коэффициентом 2.04.