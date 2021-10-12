Во вторник, 12 октября, сборная Венгрии сыграет с командой Германии в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы B, которая пройдет в Сегеде, начнется в 18:30 по московскому времени. Венгрия U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия U21

Сборная Венгрии занимает третье место в турнирной таблице группы B, имея на своем счету 4 набранных очка в трех турах.

Команда Зольтана Геры в текущей квалификации дома уступила Израилю (1:2), в гостях разгромила Сан-Марино (4:0), а накануне на своем поле разошлась миром с Польшей (2:2).

На чемпионате Европы 2021 года, где венгры были хозяевами, они, попав в одну группу с Германией, Нидерландами и Румынией, не набрали ни одного очка, забили всего два гола, а пропустили сразу 11.

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В составе молодежной сборной Венгрии выделим полузащитника «Милана» Милоша Керкеша и форварда «Генка» Андраша Немета, оформившего дубль в игре с поляками.

Германия U21

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B с 9 набранными очками в трех сыгранных турах.

Подопечные Антонио Ди Сальво поочередно обыграли Сан-Марино (6:0), Латвию (3:1) и Израиль (3:2), которому забили победный мяч на 90-й минуте.

По три гола в этом отборочном цикле на свой счет записали уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко и Джонатан Буркардт, выступающий в Бундеслиге за «Майнц».

Отметим, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Германии — 1.35, победа сборной Венгрии — 8.30, ничья — 5.20.

У немцев получился довольно непростой поединок в Израиле, где они долгое время проигрывали, но на классе все же взяли свои баллы.

При этом стоит подчеркнуть, что подопечные Антонио Ди Сальво нанесли сразу 20 ударов по чужим воротам, 13 из которых пришлись в створ, то есть им попросту не сопутствовала удача.

В Венгрии подобное вряд ли повторится, поэтому наш прогноз и ставка — «победа сборной Германии с форой -1,5» за 1.90.

Учитывая заряженность немцев на атаку, можно также взять «тотал голов больше 3» за 1.79.