Сборная Бельгии U21
Бельгийская молодежка вполне способна добиться немалых высот. Вот и на текущий момент Бельгия лидирует в своей группе.
Молодежная сборная Бельгии U21 набрала 9 очков в 3 поединках. Разумеется, в этом матче бельгийцы постараются сохранить лидерство.
В минувшем туре квалификации команда добыла очередную викторию. Жертвой бельгийских атак стали казахи (2:0).
В матче с главным конкурентом мотивации хозяевам будет не занимать. Вероятнее всего, бельгийцы быстро решат вопрос о победителе.
Сборная Дании U21
Датчане пытаются догнать как раз бельгийцев. Отставание от лидера составляет три очка, и есть шанс его мгновенно ликвидировать.
На текущий момент сборная Дании U21 занимает 2 место в своей группе. Причем в двух матчах команда добыла по минимальной виктории.
Минувший тур Дания U21 провела в привычном для себя ритме. Минимальная выездная победа над Шотландией была добыта в упорной борьбе.
Для Дании U21 важно сохранить надежность своих тылов. Скандинавы еще ни разу не пропускали в начавшемся отборе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Бельгию U21 за 1.58, на ничью за 4.20, а на Данию U21 — за 5.00.
Гости будут рады даже ничьей, тем паче неплохо обороняются.
Бельгийская атака сможет прорвать датские тылы. Наши прогноз и ставка — Победа Бельгии U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.15.