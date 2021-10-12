Бельгия U21 сыграет на своем поле с Данией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:00 мск. Бельгия U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Бельгии U21

Бельгийская молодежка вполне способна добиться немалых высот. Вот и на текущий момент Бельгия лидирует в своей группе.

Молодежная сборная Бельгии U21 набрала 9 очков в 3 поединках. Разумеется, в этом матче бельгийцы постараются сохранить лидерство.

В минувшем туре квалификации команда добыла очередную викторию. Жертвой бельгийских атак стали казахи (2:0).

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В матче с главным конкурентом мотивации хозяевам будет не занимать. Вероятнее всего, бельгийцы быстро решат вопрос о победителе.

Сборная Дании U21

Датчане пытаются догнать как раз бельгийцев. Отставание от лидера составляет три очка, и есть шанс его мгновенно ликвидировать.

На текущий момент сборная Дании U21 занимает 2 место в своей группе. Причем в двух матчах команда добыла по минимальной виктории.

Минувший тур Дания U21 провела в привычном для себя ритме. Минимальная выездная победа над Шотландией была добыта в упорной борьбе.

Для Дании U21 важно сохранить надежность своих тылов. Скандинавы еще ни разу не пропускали в начавшемся отборе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию U21 за 1.58, на ничью за 4.20, а на Данию U21 — за 5.00.

Бельгийцы обладают мощной атакой , способной смести любого оппонента.

Гости будут рады даже ничьей, тем паче неплохо обороняются.

Бельгийская атака сможет прорвать датские тылы. Наши прогноз и ставка — Победа Бельгии U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.15.