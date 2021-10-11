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    Эстонцы продержатся до перерыва?

    Эстония — Уэльс. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ЧМ-2022, 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эстония — Уэльс
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    Константин Васильев
    Эстония сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:45 мск. Эстония — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Эстонии

    Сборная Эстонии нынешний отборочный цикл проводит привычно блекло. Шансов на выход на Мундиаль у команды мало, но побороться прибалтийцы не прочь.

    На текущий момент сборная Эстонии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только четыре набранных очка.

    В минувшем туре квалификации сборная Эстонии как раз добыла свою первую викторию. Эстонцы в родных стенах переиграли Белоруссию (2:0).

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    Потенциально шансы у прибалтийцев на 2 место еще имеются. Вот только для этого валлийцев нужно исключительно побеждать.

    Сборная Уэльса

    Валлийцы умудрились растерять уже немало очков. Впрочем, в случае успеха в этой встрече сборная Уэльса окажется на второй позиции.

    На текущий момент сборная Уэльса занимает 3 место в группе, набрав лишь 8 очков в 5 матчах. При этом британцы забили и пропустили одинаковое количество мячей (7).

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    • Минувший тур Уэльс провела вполне удачно. Ничья в Чехии (2:2) с конкурентом за второе место сродни победе!

    С эстонцами Уэльс пересекался лишь дважды. Причем пока команда не пропускала от прибалтийцев, забив лишь однажды в двух встречах. Скромно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Уэльс за 1.62, на ничью за 3.95, а на Эстонию — за 6.10.

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    Эстонцы в двух последних матчах добыли четыре очка, и пока не потеряли математических шансов на второе место.

    Валлийцы в случае победы обозначат себя в качестве фаворита в борьбе за вторую строчку.

    Британцы наверняка пойдут вперед с первых минут, к тому же превосходят эстонцев в классе. Наши прогноз и ставка — Ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    Эстония — Уэльс: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Эстонцы продержатся до перерыва?
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