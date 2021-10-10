«Тенерифе»
В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» финишировал во второй части турнирной таблицы, а в этом первенстве замахнулся на повышение в классе, находясь сейчас на четвертой строке.
По итогам восьми туров текущего чемпионата второго испанского дивизиона островитяне набрали 14 баллов, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и двух поражениях.
В прошлом игровом дне канарцы обыграли на выезде «Уэску» со счетом 2:1, а перед этим они дважды подряд проиграли, уступив в гостях «Альмерии» 1:3 и дома «Мирандесу» 1:2.
Еще с учетом прошлого сезона у «Тененрифе» только две виктории на своем поле за последние девять игр. Еще в этот период коллектив трижды проиграл и четыре раза сыграл вничью.
«Аморебьета»
«Аморебьета» прошлый сезоне провела в третьем по силе дивизионе Испании и смогла заработать повышения в классе, добившись дебютного для себя участия в Сегунде.
В целом баски неплохо стартовали во втором по силе дивизионе, заработав семь баллов в восьми проведенных встречах, правда, находятся в зоне вылета, но победа может поднять их в середину турнирки.
Начали первенство «синие» с двух поражений подряд, после чего уступили только раз за последние шесть встреч, правда, и победив всего раз при четырех мировых результатах.
В своих двух последних играх «Аморебьета» поочередно поделила очки дома с «Эйбаром» и хихонским «Спортингом» по 1:1. На выезде в этом первенстве у команды одна ничья и три фиаско.
Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Аморебьета»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.67, победа «Аморебьеты» — 5.80, ничья — 3.64.
Новичок освоился в Сегунде и исправно забивает в последнее время, а так как островитяне не отличаются надежностью в обороне, то и в этой игре рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами.