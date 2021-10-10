В 9-м туре второго испанского дивизиона «Тенерифе» в родных стенах сразится с «Аморебьетой». Поединок состоится 10 октября и начнется в 19:15 по мск. «Тенерифе» — «Аморебьета»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» финишировал во второй части турнирной таблицы, а в этом первенстве замахнулся на повышение в классе, находясь сейчас на четвертой строке.

По итогам восьми туров текущего чемпионата второго испанского дивизиона островитяне набрали 14 баллов, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и двух поражениях.

В прошлом игровом дне канарцы обыграли на выезде «Уэску» со счетом 2:1, а перед этим они дважды подряд проиграли, уступив в гостях «Альмерии» 1:3 и дома «Мирандесу» 1:2.

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Еще с учетом прошлого сезона у «Тененрифе» только две виктории на своем поле за последние девять игр. Еще в этот период коллектив трижды проиграл и четыре раза сыграл вничью.

«Аморебьета»

«Аморебьета» прошлый сезоне провела в третьем по силе дивизионе Испании и смогла заработать повышения в классе, добившись дебютного для себя участия в Сегунде.

В целом баски неплохо стартовали во втором по силе дивизионе, заработав семь баллов в восьми проведенных встречах, правда, находятся в зоне вылета, но победа может поднять их в середину турнирки.

Начали первенство «синие» с двух поражений подряд, после чего уступили только раз за последние шесть встреч, правда, и победив всего раз при четырех мировых результатах.

В своих двух последних играх «Аморебьета» поочередно поделила очки дома с «Эйбаром» и хихонским «Спортингом» по 1:1. На выезде в этом первенстве у команды одна ничья и три фиаско.

Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Аморебьета»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.67, победа «Аморебьеты» — 5.80, ничья — 3.64.

Новичок освоился в Сегунде и исправно забивает в последнее время, а так как островитяне не отличаются надежностью в обороне, то и в этой игре рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами.