ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией Владельцы «Ньюкасла» могут выделить 1 млрд долларов на клубЛишь терпение и время отделяют «Ньюкасл» от успеха Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 23:37
    • Сборная России победила Словакию благодаря автоголу Шкриньяра
  • 08:45
    • Карпин назвал лучше игрока сборной России в матче против Словакии
  • 08:36
    • Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией»
  • 23:45
    • Нидерланды минимально выиграли у Латвии, Норвегия и Турция разошлись ничьей
  • 23:44
    • Сборная Германии одолела Румынию в отборе ЧМ-2022
  • 00:17
    • Бензема — игрок месяца в Ла Лиге
  • 23:37
    • Чехия и Уэльс сыграли вничью, Эстония обыграла Белоруссию
    Все новости спорта

    Будет ли еще одна ничья между «Сантосом» и «Гремио»?

    «Сантос» — «Гремио». Прогноз (к. 3.05) и ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 10 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Гремио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Санчес
    В поединке 25 тура чемпионата Бразилии «Сантос» сыграет с «Гремио» на стадионе «Вила Бельмиро». Матч запланирован на 10 октября 22:00 мск. «Сантос» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    Хозяева находится над зоной вылета. На их счету 25 очков, который на данный момент позволяют им занимать 16 место. Поражение в следующем матче опустит их ниже.

    «Сантос» не побеждает в чемпионате 9 матчей. Всего коллектив проиграл 8 игр из 23. В пяти случаях клубу удавалось взять 3 очка, а в десяти поединках фиксировалась ничья.

    В последних турах у «Сантоса» были ничьи с «Сан-Паулу» (1:1) и «Сеарой» (0:0), а также поражение от «Жувентуде» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    В трех из четырех последних поединков в чемпионате «рыбы» играли вничью.

    «Гремио»

    Клуб идет в зоне вылета на строчку ниже соперника. Клуб набрал 23 очка в 22 поединках. За этот отрезок он насобирал 6 побед, 5 ничьих и 11 поражений.

    «Мушкетеры» не смогли выиграть в трех последних турах. У них поражения от «Атлетико Паранаэнсе» (2:4) и «Спорт Ресифи» (1:2). В последнем туре команда добилась ничьи с «Сан-Паулу» (1:1).

  • Трансферный дайджест. 28 сентября — 4 октября
  • Вырвется ли Мбаппе из Парижа, перехватит ли «Бавария» очередного таланта, уйдет ли Барриос из «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
  • 04/10/2021

    • Последнюю победу «Гремио» добыл 20 сентября в матче с «Фламенго» (1:0).

    Если говорить о победах, то за последние 6 поединков в чемпионате у клуба их всего две. Также «Гремио» пропустил 8 мячей в трех матчах, что в половину больше, чем у соперника за аналогичный период.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеры дают практически одинаковые. На победу «Сантоса» предлагают 2.80, а на победу «Гремио» выставили 2.75. Ничья оценивается коэффициентом 3.05.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В трех из четырех матчей между командами фиксировалась ничья, хотя матчи при этом были результативными.

    «Сантос» много играл вничью в последних встречах чемпионата, поэтому не исключено, что команды могут разойтись миром и в этот раз.

    Ну и так как «Сантос» не проигрывает «Гремио» уже 5 очных матчей, предлагаем поставить на победу хозяев с форой 0 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Енисей — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Велес — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Текстильщик — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Волгарь — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алания — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кубань — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сантос» — «Гремио»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли еще одна ничья между «Сантосом» и «Гремио»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры