В поединке 25 тура чемпионата Бразилии «Сантос» сыграет с «Гремио» на стадионе «Вила Бельмиро». Матч запланирован на 10 октября 22:00 мск. «Сантос» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

Хозяева находится над зоной вылета. На их счету 25 очков, который на данный момент позволяют им занимать 16 место. Поражение в следующем матче опустит их ниже.

«Сантос» не побеждает в чемпионате 9 матчей. Всего коллектив проиграл 8 игр из 23. В пяти случаях клубу удавалось взять 3 очка, а в десяти поединках фиксировалась ничья.

В последних турах у «Сантоса» были ничьи с «Сан-Паулу» (1:1) и «Сеарой» (0:0), а также поражение от «Жувентуде» со счетом 0:3.

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В трех из четырех последних поединков в чемпионате «рыбы» играли вничью.

«Гремио»

Клуб идет в зоне вылета на строчку ниже соперника. Клуб набрал 23 очка в 22 поединках. За этот отрезок он насобирал 6 побед, 5 ничьих и 11 поражений.

«Мушкетеры» не смогли выиграть в трех последних турах. У них поражения от «Атлетико Паранаэнсе» (2:4) и «Спорт Ресифи» (1:2). В последнем туре команда добилась ничьи с «Сан-Паулу» (1:1).

Последнюю победу «Гремио» добыл 20 сентября в матче с «Фламенго» (1:0).

Если говорить о победах, то за последние 6 поединков в чемпионате у клуба их всего две. Также «Гремио» пропустил 8 мячей в трех матчах, что в половину больше, чем у соперника за аналогичный период.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеры дают практически одинаковые. На победу «Сантоса» предлагают 2.80, а на победу «Гремио» выставили 2.75. Ничья оценивается коэффициентом 3.05.

В трех из четырех матчей между командами фиксировалась ничья, хотя матчи при этом были результативными.

«Сантос» много играл вничью в последних встречах чемпионата, поэтому не исключено, что команды могут разойтись миром и в этот раз.