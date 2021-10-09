В 16-м туре первого российского дивизиона владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 9 октября и начнется в 17:00 по мск. «Алания» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

По итогам 15 проведенных туров «Алания» набрала 29 очков, с которыми разместилась на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от второй строки всего лишь на балл.

Владикавказцы в чемпионате не проигрывали с середины августа, уступив тогда на выезде второй команде «Спартака» со счетом 2:3. После этого они обходятся без неудач в последующих десяти встречах, шесть раз победив в этом отрезке.

В минувшем игровом дне «золотисто-красные» на выезде смогли переиграть «Томь» со счетом 3:1. Эта виктория стала дня них второй кряду, ранее они на своей территории обыграли воронежский «Факел» — 1:0.

Все прогнозы на футбол

В качестве хозяев поля «Алания» не проигрывает с 28 марта или восемь подряд поединков, одержав за этот период шесть побед и дважды сыграв вничью.

«Оренбург»

С 34 зачетными пунктами «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы ФНЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию «газовики» одержали 11 викторий, одну встречу свели вничью и потерпели три фиаско. К данной игре они подходят с 3-матчевой победной серией, в которой пропустили лишь гол.

Как раз этот мяч они получили в минувшем туре, обыграв тогда на своем поле «Спартак-2» 2:1, а перед этим «бело-синие» одолели в родных стенах 2:0 «Енисей» и 1:0 в гостях «Кубань».

На выезде «Оренбург» проиграл лишь раз за последние восемь матчей, победив в данном периоде в шести из них.

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставка на «Алания» — «Оренбург»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.40.

На викторию «Оренбурга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.45.

На своем поле «Алания» не плохо играет против «Оренбурга», выиграв два из трех последних матча. Так и сейчас считаем, что хозяева будут ближе к победе и ставим на них с 0 форой.