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    Владикавказцы будут ближе к победе

    «Алания» — «Оренбург». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат России, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Оренбург»
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    «Алания»
    В 16-м туре первого российского дивизиона владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 9 октября и начнется в 17:00 по мск. «Алания» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Алания»

    По итогам 15 проведенных туров «Алания» набрала 29 очков, с которыми разместилась на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от второй строки всего лишь на балл.

    Владикавказцы в чемпионате не проигрывали с середины августа, уступив тогда на выезде второй команде «Спартака» со счетом 2:3. После этого они обходятся без неудач в последующих десяти встречах, шесть раз победив в этом отрезке.

    В минувшем игровом дне «золотисто-красные» на выезде смогли переиграть «Томь» со счетом 3:1. Эта виктория стала дня них второй кряду, ранее они на своей территории обыграли воронежский «Факел» — 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В качестве хозяев поля «Алания» не проигрывает с 28 марта или восемь подряд поединков, одержав за этот период шесть побед и дважды сыграв вничью.

    «Оренбург»

    С 34 зачетными пунктами «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы ФНЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «газовики» одержали 11 викторий, одну встречу свели вничью и потерпели три фиаско. К данной игре они подходят с 3-матчевой победной серией, в которой пропустили лишь гол.

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    • Как раз этот мяч они получили в минувшем туре, обыграв тогда на своем поле «Спартак-2» 2:1, а перед этим «бело-синие» одолели в родных стенах 2:0 «Енисей» и 1:0 в гостях «Кубань».

    На выезде «Оренбург» проиграл лишь раз за последние восемь матчей, победив в данном периоде в шести из них.

    В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз и ставка на «Алания» — «Оренбург»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.45.

    На своем поле «Алания» не плохо играет против «Оренбурга», выиграв два из трех последних матча. Так и сейчас считаем, что хозяева будут ближе к победе и ставим на них с 0 форой.

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    «Алания» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Владикавказцы будут ближе к победе
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