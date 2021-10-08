8 октября на «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте сборная Франции U21 примет сборную Украины U21. Это будет поединок отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2023 года. Начало матча в 19:30 мск. Франция U21 — Украина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция U21

Французы идут вслед за Украиной, имея на счету 4 очка. В случае победы команда выйдет на первое место. При этом стоит отметить, что в прошлом туре хозяева не смогли обыграть сборную Фарерских островов. Матч закончился вничью 1:1.

В этом отборочном цикле сборная Франции стартовала с разгромной победы над Северной Македонией, которая позволила «триколорам» стать самой результативной командой группы H.

На прошедшем молодежном Евро-2021 французы дошли до четвертьфинала, где проиграли Нидерландам 1:2.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть на все официальным матче 2021 года, то у французской команды 3 победы, ничья и 2 поражения.

Украина U21

«Желто-синие» лидируют в таблице после двух побед подряд. Очередное успешное выступление позволит гостям оторваться от французов на более серьезное расстояние.

Сборная Украины команду Сербии 1:0. Также у нее была победа над сборной Армении со счетом 2:1.

На Евро-2021 украинская сборная не попала. Она не смогла пройти отборочную группу, где заняла третье место, набрав 16 очков в десяти поединках.

Учитывая прошлую квалификацию, Украина выиграла уже четыре поединка подряд.

Прогноз и ставка

Несмотря на ничью с Фарерами, Франция имеет очень низкий коэффициент на победу — 1.42. Сборную Украины букмекеры оценили котировкой 6.80. Ничья выставлена с коэффициентом 4.50.

Это игра за первое место в группе. Встречаются два фаворита, которые настроены отобрать друг у друга очки. При этом каждая пропустила лишь по одному мячу за 2 тура.