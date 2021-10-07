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    Сможет ли английская «молодежка» выиграть у Словении?

    Словения U21 — Англия U21. Прогноз (к. 2.08) и ставки на отборочный турнир Евро-2023 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения U21 — Англия U21
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    Сборная Англии
    Молодежная сборная Англии сыграет на выезде против Словении в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2023 года. Матч пройдет 7 октября, начало — в 21:15 мск. Словения U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 07 Октября 2021 года
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  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Словения U21 21:15 Англия U21 Англия U21
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    Словения U21

    Словенская молодежка начала квалификацию с гостевого поражения от Чехии. Обидный результат с учетом того, что соперник забил единственный гол за несколько минут до финального свистка.

    А после этого сборная Словении с трудом выиграла на выезде у скромной Андорры — всего лишь 1:0.

    Словенцы в начале года принимали участие в финальной стадии предыдущего Евро среди молодежных сборных. В трех матчах команда Миленко Ачимовича набрала только одно очко и не смогла выйти в плей-офф. Словения уступила с разгромным счетом Испании и Италии, пропустив в общей сложности семь мячей, и сыграла вничью с чехами.

    Англия U21

    Тем временем английская молодежка тоже неудачно выступила в финальной части Евро-2021. Англичане не смогли выйти в плей-офф, что, безусловно, стало большим сюрпризом.

    На групповом этапе сборная Англии начала с двух поражений — от Швейцарии и Португалии. После этого была непростая победа над Хорватией, но для выхода из группы этого оказалось недостаточно.

    В отборе на Евро-2023 Англия стартовала с домашней победы над сборной Косова. Команда Ли Карсли забила два мяча и ни разу не пропустила.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Англии одержала только две победы в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На Словению в этом матче можно поставить за 8.90, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу Англии — за 1.40.

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    Английская «молодежка» в гостевых матчах зачастую выглядит не так убедительно, как дома. Можно, например, вспомнить, как однажды она сыграла вничью с Андоррой (3:3).

    Поэтому лучше взять ставку на голы. Тем более у Словении довольна крепкая команда, которая может удивить англичан.

    Ставка — обе команды забьют за 2.08.

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    Словения U21 — Англия U21: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли английская «молодежка» выиграть у Словении?
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