Словения U21
Словенская молодежка начала квалификацию с гостевого поражения от Чехии. Обидный результат с учетом того, что соперник забил единственный гол за несколько минут до финального свистка.
А после этого сборная Словении с трудом выиграла на выезде у скромной Андорры — всего лишь 1:0.
Словенцы в начале года принимали участие в финальной стадии предыдущего Евро среди молодежных сборных. В трех матчах команда Миленко Ачимовича набрала только одно очко и не смогла выйти в плей-офф. Словения уступила с разгромным счетом Испании и Италии, пропустив в общей сложности семь мячей, и сыграла вничью с чехами.
Англия U21
Тем временем английская молодежка тоже неудачно выступила в финальной части Евро-2021. Англичане не смогли выйти в плей-офф, что, безусловно, стало большим сюрпризом.
На групповом этапе сборная Англии начала с двух поражений — от Швейцарии и Португалии. После этого была непростая победа над Хорватией, но для выхода из группы этого оказалось недостаточно.
В отборе на Евро-2023 Англия стартовала с домашней победы над сборной Косова. Команда Ли Карсли забила два мяча и ни разу не пропустила.
Сборная Англии одержала только две победы в пяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На Словению в этом матче можно поставить за 8.90, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу Англии — за 1.40.
Английская «молодежка» в гостевых матчах зачастую выглядит не так убедительно, как дома. Можно, например, вспомнить, как однажды она сыграла вничью с Андоррой (3:3).
Поэтому лучше взять ставку на голы. Тем более у Словении довольна крепкая команда, которая может удивить англичан.
Ставка — обе команды забьют за 2.08.