Молодежная сборная Англии сыграет на выезде против Словении в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2023 года. Матч пройдет 7 октября, начало — в 21:15 мск. Словения U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения U21

Словенская молодежка начала квалификацию с гостевого поражения от Чехии. Обидный результат с учетом того, что соперник забил единственный гол за несколько минут до финального свистка.

А после этого сборная Словении с трудом выиграла на выезде у скромной Андорры — всего лишь 1:0.

Словенцы в начале года принимали участие в финальной стадии предыдущего Евро среди молодежных сборных. В трех матчах команда Миленко Ачимовича набрала только одно очко и не смогла выйти в плей-офф. Словения уступила с разгромным счетом Испании и Италии, пропустив в общей сложности семь мячей, и сыграла вничью с чехами.

Англия U21

Тем временем английская молодежка тоже неудачно выступила в финальной части Евро-2021. Англичане не смогли выйти в плей-офф, что, безусловно, стало большим сюрпризом.

На групповом этапе сборная Англии начала с двух поражений — от Швейцарии и Португалии. После этого была непростая победа над Хорватией, но для выхода из группы этого оказалось недостаточно.

В отборе на Евро-2023 Англия стартовала с домашней победы над сборной Косова. Команда Ли Карсли забила два мяча и ни разу не пропустила.

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Сборная Англии одержала только две победы в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На Словению в этом матче можно поставить за 8.90, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу Англии — за 1.40.

Английская «молодежка» в гостевых матчах зачастую выглядит не так убедительно, как дома. Можно, например, вспомнить, как однажды она сыграла вничью с Андоррой (3:3).

Поэтому лучше взять ставку на голы. Тем более у Словении довольна крепкая команда, которая может удивить англичан.

Ставка — обе команды забьют за 2.08.