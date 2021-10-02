В субботу, 2 октября, в восьмом туре испанской Примеры «Кадис» в родных стенах сразится с «Валенсией». Начало — в 19:30 по мск. «Кадис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблицы. В этом же сезоне он набрал шесть очков в семи встречах и идет в нижней части турнирки.

За всю турнирную дистанцию «желто-синие» добыли одну викторию, переиграв в Виго «Сельту» 2:1 в середине сентября, а также они еще по три раза играли вничью и терпели фиаско.

В прошлое игровом дне коллектив проиграл на выезде «Райо Вальекано» со счетом 1:3, что стало для него пятым поражением за десять последних матчей в рамках Примеры.

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В родных стенах «Кадис» за восемь последних матчей одержал только одну победу и проиграл четыре раза.

«Валенсия»

«Валенсия» неудачно выступила в минувшем розыгрыше Примеры, заняв только 13 место. В текущем же чемпионате она идет в первой десятке, имея в копилке 11 баллов.

Стартовали «летучие мыши» с победы над «Хетафе» 1:0 дома. Затем они расписали мировую и добились двух крупных викторий, забив в этих победных поединках семь мячей.

После этого «оранжевые» выиграть не могут. Сперва они потерпели две неудачи подряд, уступив на своем поле мадридскому «Реалу» 1:2 и на выезде «Севилье» 1:3, а в минувшем туре дома расписали мировую с «Атлетиком» 1:1.

Стоит отметить, что вне родных стен «Валенсия» победила только в одном из 13 последних поединков, четыре раза сыграв вничью и восемь раз проиграв.

В прошлой Примере «Кадис» в играх с «Валенсией» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв на выезде вничью 1:1.

Прогноз и ставка на «Кадис» — «Валенсия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Валенсии» предлагают — 2.48.

На викторию «Кадиса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.20.

В этом сезоне оба коллектива редко когда уходят с поля без пропущенного мяча. Прогнозируем, что и их очном противостоянии они не смогут оставить свои ворота на замке.