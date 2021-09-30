«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Мурой» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Мура»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» планирует побороться за 1 место в группе G. И нет никаких оснований считать эту целью лишь целью.

Правда, старт в Лиге конференций звездные англичане выдали не самый лучший. Ничья с «Ренном» вышла боевой (2:2).

В последнем матче своего чемпионата «Тоттенхэм» и вовсе проиграл. Причем неудача в дерби с «Арсеналом» (3:1) выглядит еще обиднее в виду не лучшей формы «канониров».

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В общем, Харри Кейну нужно срочно браться за дело. Кого же еще тогда громить, как не потенциального андердога квартета?!

«Мура»

Словенцы вряд ли смогут сотворить чудо в своей группе. Вот и стартовое поражение от «Витесса» (0:2) не назовешь сенсационным.

Вот только и в чемпионате Словении команда на днях потеря важнейшие очки. Ничья с «Копером» (0:0) явно не входила в планы.

«Мура» в чемпионате Словении несколько разочаровывает. Лишь 5 позиция по итогам 11 туров, однако подъем еще вполне возможен.

Проблемы с реализацией плюс ненадежные тылы — с такими реалиями взять очки в Лондоне почти не представляется возможным. Так что даже минимальное поражение будет считаться не самым худшим итогом вояжа на Туманный Альбион.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.11, на ничью за 9.40, а на «Муру» — за 24.00.

Хозяева проводят не лучший отрезок сезона, однако имеют все шансы сорвать зло на словенцах .

«Мура» наверняка сыграет вторым номером, но сдержать атаки оппонента не сумеет.

«Шпоры» намерены прервать серию неудач, и явно будут зверствовать в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -2.75 с коэффициентом 2.20.