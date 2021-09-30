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    Сможет ли «Реал Сосьедад» обыграть «Монако»?

    «Реал Сосьедад» — «Монако». Прогноз (к. 2.35) и ставки на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    «Реал Сосьедад» еще ни разу не пропускал на своем поле в этом сезоне
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Сан-Себастьяне, начало — в 19:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 30 Сентября 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:45 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в первом туре сыграл на выезде вничью с ПСВ Эйндховен. Встреча завершилась со счетом 2:2. Эта игра подтвердила, что баски будут одним из главных претендентов на выход в плей-офф.

    В Ла Лиге «Реал Сосьедад» стартовал с гостевого поражения от «Барселоны», но после этого выдал крутейшую беспроигрышную серию из шести матчей (пять побед и ничья) и поднялся в турнирной таблице на второе место.

    На прошлой неделе «Реал Сосьедад» выиграл у «Гранады» и «Эльче», а перед этим сыграл вничью с «Севильей».

    «Реал Сосьедад» до сих пор не пропустил ни одного мяча на своем поле в этом сезоне.

    «Монако»

    «Монако» тем временем тоже приходит в себя после не самого удачного старта. Самое главное, что в клубе перетерпели непростой период и не стали принимать эмоциональных решений. Хотя в какой-то момент появилось ощущение, что Нико Ковача вот-вот уволят.

    В первом туре группового этапа ЛЕ «Монако» одержал домашнюю победу над австрийским «Штурмом». С этой игры началась безвыигрышная серия «монегасков», которая составляет уже четыре матча.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В трех предыдущих турах Лиги 1 «Монако» набрал семь очков. Команда Александра Головина одержала победы над «Сент-Этьеном» и «Клермоном» и сыграла вничью с «Ниццей».

    «Монако» забил восемь мячей в трех последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Монако» — за 3.24.

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    У «Монако» нет ни малейших шансов на положительный результат в предстоящей игре. Хозяева легко заберут три очка.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 2.35.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реал Сосьедада» больше 1,5 за 2.14.

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    «Реал Сосьедад» — «Монако»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» обыграть «Монако»?
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