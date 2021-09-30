«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Сан-Себастьяне, начало — в 19:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в первом туре сыграл на выезде вничью с ПСВ Эйндховен. Встреча завершилась со счетом 2:2. Эта игра подтвердила, что баски будут одним из главных претендентов на выход в плей-офф.

В Ла Лиге «Реал Сосьедад» стартовал с гостевого поражения от «Барселоны», но после этого выдал крутейшую беспроигрышную серию из шести матчей (пять побед и ничья) и поднялся в турнирной таблице на второе место.

На прошлой неделе «Реал Сосьедад» выиграл у «Гранады» и «Эльче», а перед этим сыграл вничью с «Севильей».

«Реал Сосьедад» до сих пор не пропустил ни одного мяча на своем поле в этом сезоне.

«Монако»

«Монако» тем временем тоже приходит в себя после не самого удачного старта. Самое главное, что в клубе перетерпели непростой период и не стали принимать эмоциональных решений. Хотя в какой-то момент появилось ощущение, что Нико Ковача вот-вот уволят.

В первом туре группового этапа ЛЕ «Монако» одержал домашнюю победу над австрийским «Штурмом». С этой игры началась безвыигрышная серия «монегасков», которая составляет уже четыре матча.

Все прогнозы на Лигу Европы

В трех предыдущих турах Лиги 1 «Монако» набрал семь очков. Команда Александра Головина одержала победы над «Сент-Этьеном» и «Клермоном» и сыграла вничью с «Ниццей».

«Монако» забил восемь мячей в трех последних матчах.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Монако» — за 3.24.

У «Монако» нет ни малейших шансов на положительный результат в предстоящей игре. Хозяева легко заберут три очка.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 2.35.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реал Сосьедада» больше 1,5 за 2.14.