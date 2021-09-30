«Партизан»
Лидер чемпионата Сербии настроен решительно. Нет сомнений, что белградцы будут пытаться занять первое место в группе В.
В стартовом туре Лиги конференций «Партизан» переиграл на выезде «Анортосис» (0:2). Так что пока у сербов все идет по плану.
В своем чемпионате команда выступает отлично. В последнем туре «Партизан» деклассировал «Спартак» из Субботицы (5:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
Наконец-то вернулся в обойму Данило Пантич. Некогда перспективный хавбек вполне способен принести пользу команде в этом поединке.
«Флора»
Эстонцы в Лиге конференций стартовали с минимального поражения. Правда, мало кто ожидал от команды чего-то другого в матче с «Гентом».
Вот только в своем чемпионате команда выступает не лучшим образом. Чемпионского титула в нынешнем сезоне «Флоре», похоже, не видать.
В минувшем туре чемпионата Эстонии «Флора» не сумела переиграть «Вильянди» (2:2). Теперь отставание от лидера «Левадии» составляет 11 очков, что даже при наличии двух матчей в запасе многовато.
Все надежды эстонцев на своего лидера атак Рауно Саппинена. Форвард в 22 матчах чемпионата настрелял уже 18 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.20, на ничью за 6.80, а на «Флору» — за 14.50.
«Флора» разочарована неудачами в чемпионате, и явно не сумеет тягаться с сербским клубом.
Сербы отлично атакуют, однако и гости наверняка соорудят что-то у их ворот. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.41.