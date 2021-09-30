«Партизан» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «Партизан» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

Лидер чемпионата Сербии настроен решительно. Нет сомнений, что белградцы будут пытаться занять первое место в группе В.

В стартовом туре Лиги конференций «Партизан» переиграл на выезде «Анортосис» (0:2). Так что пока у сербов все идет по плану.

В своем чемпионате команда выступает отлично. В последнем туре «Партизан» деклассировал «Спартак» из Субботицы (5:0).

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Наконец-то вернулся в обойму Данило Пантич. Некогда перспективный хавбек вполне способен принести пользу команде в этом поединке.

«Флора»

Эстонцы в Лиге конференций стартовали с минимального поражения. Правда, мало кто ожидал от команды чего-то другого в матче с «Гентом».

Вот только в своем чемпионате команда выступает не лучшим образом. Чемпионского титула в нынешнем сезоне «Флоре», похоже, не видать.

В минувшем туре чемпионата Эстонии «Флора» не сумела переиграть «Вильянди» (2:2). Теперь отставание от лидера «Левадии» составляет 11 очков, что даже при наличии двух матчей в запасе многовато.

Все надежды эстонцев на своего лидера атак Рауно Саппинена. Форвард в 22 матчах чемпионата настрелял уже 18 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.20, на ничью за 6.80, а на «Флору» — за 14.50.

Хозяева прекрасно атакуют, к тому же по игре выглядят на голову сильнее эстонцев .

«Флора» разочарована неудачами в чемпионате, и явно не сумеет тягаться с сербским клубом.

Сербы отлично атакуют, однако и гости наверняка соорудят что-то у их ворот. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.41.