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    «Партизан» — «Флора». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Лига конференций, 30 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Партизан
    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Флора»
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    Филип Холендер
    «Партизан» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «Партизан» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 30 Сентября 2021 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 19:45 Флора Таллин Флора Таллин
  • Лига конференций. Группа B
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Партизан»

    Лидер чемпионата Сербии настроен решительно. Нет сомнений, что белградцы будут пытаться занять первое место в группе В.

    В стартовом туре Лиги конференций «Партизан» переиграл на выезде «Анортосис» (0:2). Так что пока у сербов все идет по плану.

    В своем чемпионате команда выступает отлично. В последнем туре «Партизан» деклассировал «Спартак» из Субботицы (5:0).

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    Наконец-то вернулся в обойму Данило Пантич. Некогда перспективный хавбек вполне способен принести пользу команде в этом поединке.

    «Флора»

    Эстонцы в Лиге конференций стартовали с минимального поражения. Правда, мало кто ожидал от команды чего-то другого в матче с «Гентом».

    Вот только в своем чемпионате команда выступает не лучшим образом. Чемпионского титула в нынешнем сезоне «Флоре», похоже, не видать.

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  • 27/09/2021

    • В минувшем туре чемпионата Эстонии «Флора» не сумела переиграть «Вильянди» (2:2). Теперь отставание от лидера «Левадии» составляет 11 очков, что даже при наличии двух матчей в запасе многовато.

    Все надежды эстонцев на своего лидера атак Рауно Саппинена. Форвард в 22 матчах чемпионата настрелял уже 18 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.20, на ничью за 6.80, а на «Флору» — за 14.50.

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    Хозяева прекрасно атакуют, к тому же по игре выглядят на голову сильнее эстонцев.

    «Флора» разочарована неудачами в чемпионате, и явно не сумеет тягаться с сербским клубом.

    Сербы отлично атакуют, однако и гости наверняка соорудят что-то у их ворот. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.41.

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    «Партизан» — «Флора»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. В Белграде забивают все!
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