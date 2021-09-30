«Омония»
«Омония» планирует побороться за 1 место в группе Н. Выездная ничья в стартовом матче с «Кайратом» (0:0) видится неплохим результатом.
В последнем матче своего чемпионата «Омония» также добыла лишь ничью. Дома команда не сумела одолеть «Пафос» (1:1).
В своем чемпионате команда стартовала крайне неудачно. Лишь 9 место после 4 туров — явный провал, и теперь «Омонии» придется очень потрудиться, дабы вернуться в группу лидеров.
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Проблемы в атаке — основная головная боль тренерского штаба киприотов. В общем, «Омонии» срочно нужно начинать забивать.
«Карабах»
Домашняя ничья с «Базелем» (0:0) в стартовом матче турнира видится неплохим результатом. Однако «Карабах» жаждет продолжения банкета!
Вот только в своем чемпионате команда на днях потеря важнейшие очки. Ничья с «Кешлей» (1:1) отбросила команду на 2 место.
«Карабах» в чемпионате Азербайджана пока забил лишь 9 мячей в 5 матчах. Стало быть, проблемы в атаке у команды имеются.
Абделла Зубир открыл счет своим мячам в чемпионате. При этом в Лиге конференций француз отличился дважды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Омонию» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Карабах» — за 2.70.
Хозяева проводят не лучший отрезок сезона, к тому же слабовато атакуют.
Обе команды наверняка мотивированы улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.25.