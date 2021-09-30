«Омония» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Омония» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

«Омония» планирует побороться за 1 место в группе Н. Выездная ничья в стартовом матче с «Кайратом» (0:0) видится неплохим результатом.

В последнем матче своего чемпионата «Омония» также добыла лишь ничью. Дома команда не сумела одолеть «Пафос» (1:1).

В своем чемпионате команда стартовала крайне неудачно. Лишь 9 место после 4 туров — явный провал, и теперь «Омонии» придется очень потрудиться, дабы вернуться в группу лидеров.

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Проблемы в атаке — основная головная боль тренерского штаба киприотов. В общем, «Омонии» срочно нужно начинать забивать.

«Карабах»

Домашняя ничья с «Базелем» (0:0) в стартовом матче турнира видится неплохим результатом. Однако «Карабах» жаждет продолжения банкета!

Вот только в своем чемпионате команда на днях потеря важнейшие очки. Ничья с «Кешлей» (1:1) отбросила команду на 2 место.

«Карабах» в чемпионате Азербайджана пока забил лишь 9 мячей в 5 матчах. Стало быть, проблемы в атаке у команды имеются.

Абделла Зубир открыл счет своим мячам в чемпионате. При этом в Лиге конференций француз отличился дважды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Омонию» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Карабах» — за 2.70.

Хозяева проводят не лучший отрезок сезона, к тому же слабовато атакуют.

«Карабах» наверняка сыграет вторым номером, но контратаки в исполнении команды весьма опасны .

Обе команды наверняка мотивированы улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.25.