ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖС почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити» Лионель МессиЛЧ. Гол Месси помог ПСЖ победить «Ман Сити», «Реал» дома проиграл «Шерифу» Фрагмент матчаНескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
  • 23:52
    • «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в Мадриде
  • 21:37
    • «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
  • 21:37
    • Гол и ассист Бергёйса помогли «Аяксу» обыграть «Бешикташ»
    Все новости спорта

    «Омония» с «Карабахом» сообразят на двоих?

    «Омония» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига конференций, 30 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Карабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гурбан Гурбанов
    «Омония» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Омония» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Омония»

    «Омония» планирует побороться за 1 место в группе Н. Выездная ничья в стартовом матче с «Кайратом» (0:0) видится неплохим результатом.

    В последнем матче своего чемпионата «Омония» также добыла лишь ничью. Дома команда не сумела одолеть «Пафос» (1:1).

    В своем чемпионате команда стартовала крайне неудачно. Лишь 9 место после 4 туров — явный провал, и теперь «Омонии» придется очень потрудиться, дабы вернуться в группу лидеров.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Проблемы в атаке — основная головная боль тренерского штаба киприотов. В общем, «Омонии» срочно нужно начинать забивать.

    «Карабах»

    Домашняя ничья с «Базелем» (0:0) в стартовом матче турнира видится неплохим результатом. Однако «Карабах» жаждет продолжения банкета!

    Вот только в своем чемпионате команда на днях потеря важнейшие очки. Ничья с «Кешлей» (1:1) отбросила команду на 2 место.

  • Трансферный дайджест. 21-27 сентября
  • Кто может забрать Рюдигера у «Челси», вернется ли Коутиньо в Англию, ждут ли Захаряна в Германии и другие трансферные новости последних дней
  • 27/09/2021

    • «Карабах» в чемпионате Азербайджана пока забил лишь 9 мячей в 5 матчах. Стало быть, проблемы в атаке у команды имеются.

    Абделла Зубир открыл счет своим мячам в чемпионате. При этом в Лиге конференций француз отличился дважды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Омонию» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Карабах» — за 2.70.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева проводят не лучший отрезок сезона, к тому же слабовато атакуют.

    «Карабах» наверняка сыграет вторым номером, но контратаки в исполнении команды весьма опасны.

    Обе команды наверняка мотивированы улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кубань — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алания — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аталанта — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Омония» с «Карабахом» сообразят на двоих?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры