«Севилья» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:30 мск. «Севилья» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» после пяти сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. При этом у хозяев еще есть игра в запасе.

Пока что команда Хулена Лопетеги идет без поражений. Судя по всему, андалусийцы снова готовы бороться за место в топ-4.

В прошлом туре «Севилья» уверенно выиграла на своем поле у «Валенсии» (3:1). Соперник получил три мяча уже к середине первого тайма.

Перед этим, правда, были две ничьи — с «Эльче» и «Реал Сосьедадом». Но для гостевых встреч в Испании это очень даже неплохие результаты.

«Севилье» еще ни разу в этом сезоне не пропускала больше одного мяча.

«Эспаньол»

«Эспаньол» после шести туров занимает 13-е место. В активе гостей сейчас шесть очков.

Каталонский клуб уже успел три раза сыграть вничью, при этом в двух случаях был зафиксирован счет 0:0.

Еще в одном матче «Эспаньол» уступил на своем поле «Атлетико», пропустив решающий гол на девятой компенсированной минуте.

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Единственную пока что победу «Эспаньол» одержал несколько дней назад, когда выиграл на своем поле у «Алавеса» (1:0).

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Эспаньола» — за 5.95.

«Эспаньол» неплохо подготовился к возвращению в элитный дивизион, но есть подозрение, что в Севилье каталонцы все-таки не выстоят.

Ставка — победа «Севильи» с форой (-1) за 2.20.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» + обе забьют за 4.30.