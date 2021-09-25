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    «Севилья» продлит беспроигрышную серию?

    «Севилья» — «Эспаньол». Прогноз (к. 4.30) и ставки на чемпионат Испании 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Эспаньол»
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    «Севилья» еще ни разу не проигрывала в новом сезоне
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:30 мск. «Севилья» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:30 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» после пяти сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. При этом у хозяев еще есть игра в запасе.

    Пока что команда Хулена Лопетеги идет без поражений. Судя по всему, андалусийцы снова готовы бороться за место в топ-4.

    В прошлом туре «Севилья» уверенно выиграла на своем поле у «Валенсии» (3:1). Соперник получил три мяча уже к середине первого тайма.

    Перед этим, правда, были две ничьи — с «Эльче» и «Реал Сосьедадом». Но для гостевых встреч в Испании это очень даже неплохие результаты.

    «Севилье» еще ни разу в этом сезоне не пропускала больше одного мяча.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» после шести туров занимает 13-е место. В активе гостей сейчас шесть очков.

    Каталонский клуб уже успел три раза сыграть вничью, при этом в двух случаях был зафиксирован счет 0:0.

    Еще в одном матче «Эспаньол» уступил на своем поле «Атлетико», пропустив решающий гол на девятой компенсированной минуте.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Единственную пока что победу «Эспаньол» одержал несколько дней назад, когда выиграл на своем поле у «Алавеса» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Эспаньола» — за 5.95.

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    «Эспаньол» неплохо подготовился к возвращению в элитный дивизион, но есть подозрение, что в Севилье каталонцы все-таки не выстоят.

    Ставка — победа «Севильи» с форой (-1) за 2.20.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» + обе забьют за 4.30.

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    «Севилья» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» продлит беспроигрышную серию?
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