«Осасуна»
«Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.
Ныне «Осасуна» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у «Осасуны» 8 очков по итогам пяти сыгранных туров.
В минувшем туре «Осасуна» продемонстрировала свое умение атаковать. На выезде команда оставила ни с чем «Алавес» (0:2).
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Вот только матчи с «Бетисом» для команды давно стали настоящим разочарованием. Из пяти последних поединков «Оса» уступила в четырех при одном паритете.
«Бетис»
Середняк Примеры текущий сезон начал на своем уровне. Вот и сейчас севильцы окопались в районе экватора турнирной таблицы.
На текущий момент «Бетис» занимает привычное для себя 11 место в Примере. В активе у команды только 6 набранных очков при разнице мячей 6:6. Улавливаете магию?!
В предыдущем туре чемпионата «Бетис» дома добыл один пункт. Однако ничья с «Эспаньолом» вряд ли сойдет за положительный результат.
Севильцы не проигрывают уже почти месяц. Последняя неудача пришлась на конец августа, когда команда минимально уступила мадридскому «Реалу».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 2.35, на ничью за 3.35, а на «Бетис» — за 3.20.
Хозяева неудачно играют с севильцами, к тому же не блещут стабильностью.
Севильцы смотрятся сильнее оппонента, к тому же традиционно успешно играют с «Осасуной». Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 3.20.