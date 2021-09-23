«Осасуна» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:30 мск. «Осасуна» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.

Ныне «Осасуна» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у «Осасуны» 8 очков по итогам пяти сыгранных туров.

В минувшем туре «Осасуна» продемонстрировала свое умение атаковать. На выезде команда оставила ни с чем «Алавес» (0:2).

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Вот только матчи с «Бетисом» для команды давно стали настоящим разочарованием. Из пяти последних поединков «Оса» уступила в четырех при одном паритете.

«Бетис»

Середняк Примеры текущий сезон начал на своем уровне. Вот и сейчас севильцы окопались в районе экватора турнирной таблицы.

На текущий момент «Бетис» занимает привычное для себя 11 место в Примере. В активе у команды только 6 набранных очков при разнице мячей 6:6. Улавливаете магию?!

В предыдущем туре чемпионата «Бетис» дома добыл один пункт. Однако ничья с «Эспаньолом» вряд ли сойдет за положительный результат.

Севильцы не проигрывают уже почти месяц. Последняя неудача пришлась на конец августа, когда команда минимально уступила мадридскому «Реалу».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 2.35, на ничью за 3.35, а на «Бетис» — за 3.20.

Хозяева неудачно играют с севильцами, к тому же не блещут стабильностью.

«Бетис» проводит неплохой турнирный отрезок, и явно намеревается разжиться очками .

Севильцы смотрятся сильнее оппонента, к тому же традиционно успешно играют с «Осасуной». Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 3.20.