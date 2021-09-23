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    «Бетис» по традиции обыграет «Осасуну»?

    «Осасуна» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, Примера, 23 сентября 2021 года

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    Хуан Миранда
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:30 мск. «Осасуна» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Сентября 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Осасуна»

    «Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.

    Ныне «Осасуна» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у «Осасуны» 8 очков по итогам пяти сыгранных туров.

    В минувшем туре «Осасуна» продемонстрировала свое умение атаковать. На выезде команда оставила ни с чем «Алавес» (0:2).

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    Вот только матчи с «Бетисом» для команды давно стали настоящим разочарованием. Из пяти последних поединков «Оса» уступила в четырех при одном паритете.

    «Бетис»

    Середняк Примеры текущий сезон начал на своем уровне. Вот и сейчас севильцы окопались в районе экватора турнирной таблицы.

    На текущий момент «Бетис» занимает привычное для себя 11 место в Примере. В активе у команды только 6 набранных очков при разнице мячей 6:6. Улавливаете магию?!

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    • В предыдущем туре чемпионата «Бетис» дома добыл один пункт. Однако ничья с «Эспаньолом» вряд ли сойдет за положительный результат.

    Севильцы не проигрывают уже почти месяц. Последняя неудача пришлась на конец августа, когда команда минимально уступила мадридскому «Реалу».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 2.35, на ничью за 3.35, а на «Бетис» — за 3.20.

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    Хозяева неудачно играют с севильцами, к тому же не блещут стабильностью.

    «Бетис» проводит неплохой турнирный отрезок, и явно намеревается разжиться очками.

    Севильцы смотрятся сильнее оппонента, к тому же традиционно успешно играют с «Осасуной». Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 3.20.

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    «Осасуна» — «Бетис»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» по традиции обыграет «Осасуну»?
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