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    Голепад в Майами заказывали?

    «Интер Майами» — «Нэшвилл». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, МЛС, 23 сентября 2021 года

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    «Интер Майами» сыграет на своем поле с «Нэшвиллом» в рамках 25-го тура чемпионата США. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 02:30 мск. «Интер Майами» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 23 Сентября 2021 года
    Интер Майами
  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Нэшвилл Нэшвилл
  • Нашвилл
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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  • 2.60
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    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в нынешнем сезоне отчаянно борется за выход в плей-офф. Правда, пока команда Фила Нэвилла разочаровывает.

    Ныне команда занимает лишь 9 место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. На текущий момент в активе у «Интера Майами» 32 очка.

    В минувшем туре «Интер Майами» дома не сумел разжиться хотя бы одним баллом. Поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» получилось весьма болезненным (0:4).

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    В нынешнем сезоне в составе клуба из Майами солирует Гонсало Игуаин. В активе у знаменитого аргентинца уже 9 голов.

    «Нэшвилл»

    Эта команда свою задачу выполняет. Вот только отставание от лидера Восточной конференции составляет целых 15 очков.

    На текущий момент «Нэшвилл» занимает 2 место в своей конференции МЛС. В активе у команды 41 балл при разнице мячей 39:23.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Нэшвилл» уступил. Правда, поражение от «Торонто» (2:1) вряд ли стоит причислять к трагедиям.

    С «Интером Майами» команда играет вполне удачно. Из пяти последних встреч две стали для «Нэшвилла» победными при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Нэшвилл» — за 2.70.

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    Команда Фила Нэвилла пытается ухватиться за зону плей-офф, так что явно постарается победить.

    «Нэшвилл» до минувшего тура имел серию из трех побед подряд, и наверняка сыграет активно в атаке.

    Обе команды наверняка сыграют в атакующей манере, так что стоит ожидать обилия голов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Интер Майами» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. Голепад в Майами заказывали?
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