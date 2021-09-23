«Интер Майами»
«Интер Майами» в нынешнем сезоне отчаянно борется за выход в плей-офф. Правда, пока команда Фила Нэвилла разочаровывает.
Ныне команда занимает лишь 9 место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. На текущий момент в активе у «Интера Майами» 32 очка.
В минувшем туре «Интер Майами» дома не сумел разжиться хотя бы одним баллом. Поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» получилось весьма болезненным (0:4).
В нынешнем сезоне в составе клуба из Майами солирует Гонсало Игуаин. В активе у знаменитого аргентинца уже 9 голов.
«Нэшвилл»
Эта команда свою задачу выполняет. Вот только отставание от лидера Восточной конференции составляет целых 15 очков.
На текущий момент «Нэшвилл» занимает 2 место в своей конференции МЛС. В активе у команды 41 балл при разнице мячей 39:23.
В предыдущем туре чемпионата «Нэшвилл» уступил. Правда, поражение от «Торонто» (2:1) вряд ли стоит причислять к трагедиям.
С «Интером Майами» команда играет вполне удачно. Из пяти последних встреч две стали для «Нэшвилла» победными при одном поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Нэшвилл» — за 2.70.
«Нэшвилл» до минувшего тура имел серию из трех побед подряд, и наверняка сыграет активно в атаке.
Обе команды наверняка сыграют в атакующей манере, так что стоит ожидать обилия голов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.