«Интер Майами» сыграет на своем поле с «Нэшвиллом» в рамках 25-го тура чемпионата США. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 02:30 мск. «Интер Майами» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в нынешнем сезоне отчаянно борется за выход в плей-офф. Правда, пока команда Фила Нэвилла разочаровывает.

Ныне команда занимает лишь 9 место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. На текущий момент в активе у «Интера Майами» 32 очка.

В минувшем туре «Интер Майами» дома не сумел разжиться хотя бы одним баллом. Поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» получилось весьма болезненным (0:4).

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В нынешнем сезоне в составе клуба из Майами солирует Гонсало Игуаин. В активе у знаменитого аргентинца уже 9 голов.

«Нэшвилл»

Эта команда свою задачу выполняет. Вот только отставание от лидера Восточной конференции составляет целых 15 очков.

На текущий момент «Нэшвилл» занимает 2 место в своей конференции МЛС. В активе у команды 41 балл при разнице мячей 39:23.

В предыдущем туре чемпионата «Нэшвилл» уступил. Правда, поражение от «Торонто» (2:1) вряд ли стоит причислять к трагедиям.

С «Интером Майами» команда играет вполне удачно. Из пяти последних встреч две стали для «Нэшвилла» победными при одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Нэшвилл» — за 2.70.

Команда Фила Нэвилла пытается ухватиться за зону плей-офф, так что явно постарается победить .

«Нэшвилл» до минувшего тура имел серию из трех побед подряд, и наверняка сыграет активно в атаке.

Обе команды наверняка сыграют в атакующей манере, так что стоит ожидать обилия голов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.