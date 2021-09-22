В матче 1/16 финала Кубка английской лиги состоится встреча «Миллуолла» и «Лестера». Поединок пройдет на стадионе «Ден» в 21:45 по мск. «Миллуолл» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

Коллектив с юго-восточной части Лондона представляет Чемпионшип, где с начала сезона у него игра не задалась. За 8 туров хозяева выиграли только одну встречу.

Большая часть результатов «Миллуолла» — это ничья. В последних трех матчах «львы» разошлись миром с «Вест Бромвичем» (1:1), «Суонси» (0:0) и «Ковентри» (1:1).

Что касается Кубка лиги, то здесь «Миллуолл» провел 2 поединка. В первом раунде команда обыграла «Портсмут» 2:1, а во втором — «Кембридж» (3:1).

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В домашних стенах «Миллуолл» провел 6 игр, уступив лишь в одном случае «Фулхэму» со счетом 1:2.

«Лестер»

«Лисам» сейчас непросто. Команда Брендана Роджерса играет на 2 фронта — Лига Европы и АПЛ. За 5 матчей она одержала лишь одну победу над «Норвичем» (2:1), причем не слишком уверенно.

На неделе у «Лестера» была игра с «Наполи» в ЛЕ, которая закончилась ничьей 2:2. Помимо этого гости проиграли «Ман Сити» 0:1 и «Брайтону» 1:2 в рамках чемпионата Англии.

У «Лестера» в трех выездных поединках 2 поражения. «Лисам» нужно наладить игру в обороне, поскольку они пропускали в пяти играх подряд.

Уэсли Фофана и Джеймс Джастин точно не помогут своей команде. Джонни Эванс и Нампалис Менди под вопросом.

Прогноз и ставка

На победу «Миллуолла» дают 4.30. Коэффициент 1.83 предлагают на победу «Лестера». Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 3.65.

Для «Лестера» это будет третья игра за неделю . Команда Роджерса и без того выглядит неуверенно. Судя по всему, для нее это будет непростой выезд.

Возможно, что «львы» засушат эту игру. Последние 3 матча с их участием завершались при тотал меньше 2.5. На этот вариант ставки букмекеры дают коэффициент 2.08.