«Миллуолл»
Коллектив с юго-восточной части Лондона представляет Чемпионшип, где с начала сезона у него игра не задалась. За 8 туров хозяева выиграли только одну встречу.
Большая часть результатов «Миллуолла» — это ничья. В последних трех матчах «львы» разошлись миром с «Вест Бромвичем» (1:1), «Суонси» (0:0) и «Ковентри» (1:1).
Что касается Кубка лиги, то здесь «Миллуолл» провел 2 поединка. В первом раунде команда обыграла «Портсмут» 2:1, а во втором — «Кембридж» (3:1).
В домашних стенах «Миллуолл» провел 6 игр, уступив лишь в одном случае «Фулхэму» со счетом 1:2.
«Лестер»
«Лисам» сейчас непросто. Команда Брендана Роджерса играет на 2 фронта — Лига Европы и АПЛ. За 5 матчей она одержала лишь одну победу над «Норвичем» (2:1), причем не слишком уверенно.
На неделе у «Лестера» была игра с «Наполи» в ЛЕ, которая закончилась ничьей 2:2. Помимо этого гости проиграли «Ман Сити» 0:1 и «Брайтону» 1:2 в рамках чемпионата Англии.
У «Лестера» в трех выездных поединках 2 поражения. «Лисам» нужно наладить игру в обороне, поскольку они пропускали в пяти играх подряд.
Уэсли Фофана и Джеймс Джастин точно не помогут своей команде. Джонни Эванс и Нампалис Менди под вопросом.
Прогноз и ставка
На победу «Миллуолла» дают 4.30. Коэффициент 1.83 предлагают на победу «Лестера». Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 3.65.
Для «Лестера» это будет
Возможно, что «львы» засушат эту игру. Последние 3 матча с их участием завершались при тотал меньше 2.5. На этот вариант ставки букмекеры дают коэффициент 2.08.