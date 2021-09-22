«Милан» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за Скудетто. А почему нет?! «Ювентус» сильно просел, «Интер» тоже пребывает на спаде…

Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Милана» 10 очков после четырех сыгранных матчей.

В минувшем туре «Милан» сумел разжиться одним баллом в Турине. Ничья с «Ювентусом» считается неплохим результатом (1:1).

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Любопытно, что в нынешнем сезоне в составе миланцев забить может кто угодно. Быть может, роль бомбардира возьмет на себя неувядающий Златан Ибрагимович?!

«Венеция»

Новичок Серии А намеревается продлить свои дни в элите итальянского футбола. Правда, за место под солнцем команде еще предстоит серьезная борьба.

На данный момент «Венеция» занимает скромное 16 место. В активе у команды только три набранных очка при разнице мячей 3:8.

В предыдущем туре чемпионата «Венеция» дома уступила «Специи» (1:2). Причем до того команда подобным образом одолела «Эмполи» (те же 1:2).

21 год назад венецианцы сотворили сенсацию, минимально одолев звездный «Милан». Однако времена очень изменились, и «Венеция» едва ли способна на такой же подвиг.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.25, на ничью за 6.00, а на «Венецию» — за 12.00.

Хозяева борются за самые высокие места, и явно не намерены терять очки на ровном месте .

«Венеция» только привыкает к реалиями Серии А, и вряд ли может рассчитывать хотя бы на один балл в этой встрече.

Миланцы значительно сильнее соперника, и наверняка будут идти вперед с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10.