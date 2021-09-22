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    «Милан» сразу обеспечит голевое зрелище?

    «Милан» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Серия А, 22 сентября 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за Скудетто. А почему нет?! «Ювентус» сильно просел, «Интер» тоже пребывает на спаде…

    Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. На текущий момент в активе у «Милана» 10 очков после четырех сыгранных матчей.

    В минувшем туре «Милан» сумел разжиться одним баллом в Турине. Ничья с «Ювентусом» считается неплохим результатом (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Любопытно, что в нынешнем сезоне в составе миланцев забить может кто угодно. Быть может, роль бомбардира возьмет на себя неувядающий Златан Ибрагимович?!

    «Венеция»

    Новичок Серии А намеревается продлить свои дни в элите итальянского футбола. Правда, за место под солнцем команде еще предстоит серьезная борьба.

    На данный момент «Венеция» занимает скромное 16 место. В активе у команды только три набранных очка при разнице мячей 3:8.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Венеция» дома уступила «Специи» (1:2). Причем до того команда подобным образом одолела «Эмполи» (те же 1:2).

    21 год назад венецианцы сотворили сенсацию, минимально одолев звездный «Милан». Однако времена очень изменились, и «Венеция» едва ли способна на такой же подвиг.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.25, на ничью за 6.00, а на «Венецию» — за 12.00.

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    Хозяева борются за самые высокие места, и явно не намерены терять очки на ровном месте.

    «Венеция» только привыкает к реалиями Серии А, и вряд ли может рассчитывать хотя бы на один балл в этой встрече.

    Миланцы значительно сильнее соперника, и наверняка будут идти вперед с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Милан» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» сразу обеспечит голевое зрелище?
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