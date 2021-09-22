ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол «Рубин» — «Зенит»Пробудившийся гигант. Дубль Дзюбы помог «Зениту» победить в Казани
  • 21:26
    • ЦСКА одолел в дерби «Спартак», Заболотный забил гол и удалился
  • 00:57
    • «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории
  • 00:35
    • Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА
  • 23:57
    • «Барселона» спаслась от поражения в матче с «Гранадой»
  • 23:44
    • «Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел в лидеры Серии А
  • 20:29
    • Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
  • 18:27
    • «Локомотив» разошелся миром с «Уралом»
    Все новости спорта

    У «МЮ» снова будут проблемы в матче с «Вест Хэмом»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.36) и ставки на Кубок английской лиги 22 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Вест Хэм
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «МЮ»

    У «Манчестер Юнайтед» позади очень непростая неделя. Вопреки всем прогнозам, «красные дьяволы» очень неудачно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. Гостевая встреча с «Янг Бойз» завершилась неожиданным поражением со счетом 1:2.

    К такому результату привели удаление Аарона Уан-Биссаки, получившего красную карточку еще в первом тайме, и чудовищная ошибка Джесси Лингарда на последней минуте матча.

    Не менее эпичной получилась и воскресная встреча с «Вест Хэмом». Эта игра тоже завершилась со счетом 2:1, только на этот раз в пользу «МЮ». Одним из героев концовки снова стал Лингард, забивший победный мяч. Но главной звездой можно назвать все-таки голкипера Давида Де Хэа, потащившего удар с пенальти уже в компенсированное время.

    Криштиану Роналду в трех первых матчах после возвращения в «МЮ» забил четыре мяча. Но матч в среду португалец наверняка пропустит, поскольку ему тоже нужен отдых. В стартовом составе ожидается появление Эдинсона Кавани.

    «Вест Хэм»

    У «Вест Хэма» на прошлой неделе тоже было два матча. В минувший четверг «молотобойцы» успешно стартовали в групповом этапе Лиги Европы, выиграв в гостях у загребского «Динамо» со счетом 2:0.

  • Что есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • Каталонцы стартовали в Лиге чемпионов с крупного домашнего поражения
  • 18/09/2021

    • Поражения от «МЮ» через несколько дней стало для лондонского клуба первым в текущем сезоне. Но надо сказать, что команда Дэвида Мойеса даже в этой игре оставила очень хорошее впечатление. Судя по всему, «Вест Хэм» снова будет бороться в АПЛ за место в топ-6.

    В АПЛ до матча с «МЮ» футболисты «Вест Хэма» одержали уверенные победы над «Ньюкаслом» и «Лестером», а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном».

    Все прогнозы на футбол

    «Вест Хэм» в шести матчах забил 13 мячей, а пропустил — шесть.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вест Хэма» — за 6.75.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Пожалуй, лучше сделать ставку на голы. «МЮ» не очень убедительно провел недавние матчи, и, к тому же, в предстоящей игре в составе хозяев наверняка будут изменения — кто-то из основных игроков получит отдых, в том числе Роналду.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Маррей — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кудерметова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кербер — Тайкманн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фортуна — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осер — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дюнкерк — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. У «МЮ» снова будут проблемы в матче с «Вест Хэмом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры