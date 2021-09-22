«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«МЮ»

У «Манчестер Юнайтед» позади очень непростая неделя. Вопреки всем прогнозам, «красные дьяволы» очень неудачно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. Гостевая встреча с «Янг Бойз» завершилась неожиданным поражением со счетом 1:2.

К такому результату привели удаление Аарона Уан-Биссаки, получившего красную карточку еще в первом тайме, и чудовищная ошибка Джесси Лингарда на последней минуте матча.

Не менее эпичной получилась и воскресная встреча с «Вест Хэмом». Эта игра тоже завершилась со счетом 2:1, только на этот раз в пользу «МЮ». Одним из героев концовки снова стал Лингард, забивший победный мяч. Но главной звездой можно назвать все-таки голкипера Давида Де Хэа, потащившего удар с пенальти уже в компенсированное время.

Криштиану Роналду в трех первых матчах после возвращения в «МЮ» забил четыре мяча. Но матч в среду португалец наверняка пропустит, поскольку ему тоже нужен отдых. В стартовом составе ожидается появление Эдинсона Кавани.

«Вест Хэм»

У «Вест Хэма» на прошлой неделе тоже было два матча. В минувший четверг «молотобойцы» успешно стартовали в групповом этапе Лиги Европы, выиграв в гостях у загребского «Динамо» со счетом 2:0.

Поражения от «МЮ» через несколько дней стало для лондонского клуба первым в текущем сезоне. Но надо сказать, что команда Дэвида Мойеса даже в этой игре оставила очень хорошее впечатление. Судя по всему, «Вест Хэм» снова будет бороться в АПЛ за место в топ-6.

В АПЛ до матча с «МЮ» футболисты «Вест Хэма» одержали уверенные победы над «Ньюкаслом» и «Лестером», а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном».

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«Вест Хэм» в шести матчах забил 13 мячей, а пропустил — шесть.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вест Хэма» — за 6.75.

Пожалуй, лучше сделать ставку на голы. «МЮ» не очень убедительно провел недавние матчи, и, к тому же, в предстоящей игре в составе хозяев наверняка будут изменения — кто-то из основных игроков получит отдых, в том числе Роналду.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.