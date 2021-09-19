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    «Волки» загрызут «Верону» после перерыва?

    «Верона» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 19 сентября 2021 года

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    Эльдор Шомуродов
    «Верона» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:00 мск. «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Сентября 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 19:00 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Верона»

    «Верона» в начавшемся сезоне не радует ни игрой, ни результатами. Веронцы сразу упали в зону вылета.

    На текущий момент в активе у «Вероны» нет очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В минувшем туре «Верона» снова проиграла. Неудачно для команды завершился выезд в Болонью — 1:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Веронцам явно не хватает уверенности в своих силах. В матче с «Сассуоло» команде не хватило везения, с «Интером» — класса.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью возглавила турнирную таблицу. Еще бы, ведь наставнику есть что доказывать!

    «Рома» в трех матчах забила 9 мячей. А уж как органично влился в игровую модель римлян Эльдор Шомуродов!

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    • В предыдущем туре чемпионата команда сумела переиграть «Сассуоло» (2:1). После того «романисти» блесунли в Лиге конференций, разгромив софийский ЦСКА (5:1).

    Отличную форму демонстрирует Джордан Верету. В активе у французского хавбека уже 3 гола в Серии А.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.90, на ничью за 3.92, а на «Верону» — за 4.08.

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    Хозяева проиграли все три стартовых матча чемпионата.

    «Рома» пребывает в прекрасном психологическом состоянии, успевая блистать на двух фронтах.

    Гости выглядят намного мощнее веронцев, и наверняка додавят соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» во 2 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут «Верону» после перерыва?
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