«Верона» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:00 мск. «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» в начавшемся сезоне не радует ни игрой, ни результатами. Веронцы сразу упали в зону вылета.

На текущий момент в активе у «Вероны» нет очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В минувшем туре «Верона» снова проиграла. Неудачно для команды завершился выезд в Болонью — 1:0.

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Веронцам явно не хватает уверенности в своих силах. В матче с «Сассуоло» команде не хватило везения, с «Интером» — класса.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью возглавила турнирную таблицу. Еще бы, ведь наставнику есть что доказывать!

«Рома» в трех матчах забила 9 мячей. А уж как органично влился в игровую модель римлян Эльдор Шомуродов!

В предыдущем туре чемпионата команда сумела переиграть «Сассуоло» (2:1). После того «романисти» блесунли в Лиге конференций, разгромив софийский ЦСКА (5:1).

Отличную форму демонстрирует Джордан Верету. В активе у французского хавбека уже 3 гола в Серии А.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.90, на ничью за 3.92, а на «Верону» — за 4.08.

Хозяева проиграли все три стартовых матча чемпионата.

«Рома» пребывает в прекрасном психологическом состоянии, успевая блистать на двух фронтах .

Гости выглядят намного мощнее веронцев, и наверняка додавят соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» во 2 тайме с коэффициентом 2.20.