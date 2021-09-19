«Верона»
«Верона» в начавшемся сезоне не радует ни игрой, ни результатами. Веронцы сразу упали в зону вылета.
На текущий момент в активе у «Вероны» нет очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В минувшем туре «Верона» снова проиграла. Неудачно для команды завершился выезд в Болонью — 1:0.
Веронцам явно не хватает уверенности в своих силах. В матче с «Сассуоло» команде не хватило везения, с «Интером» — класса.
«Рома»
Команда Жозе Моуринью возглавила турнирную таблицу. Еще бы, ведь наставнику есть что доказывать!
«Рома» в трех матчах забила 9 мячей. А уж как органично влился в игровую модель римлян Эльдор Шомуродов!
В предыдущем туре чемпионата команда сумела переиграть «Сассуоло» (2:1). После того «романисти» блесунли в Лиге конференций, разгромив софийский ЦСКА (5:1).
Отличную форму демонстрирует Джордан Верету. В активе у французского хавбека уже 3 гола в Серии А.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.90, на ничью за 3.92, а на «Верону» — за 4.08.
Хозяева проиграли все три стартовых матча чемпионата.
Гости выглядят намного мощнее веронцев, и наверняка додавят соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» во 2 тайме с коэффициентом 2.20.