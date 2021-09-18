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    Ждать ли крупной победы «Баварии»?

    «Бавария» — «Бохум». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 сентября 2021 года

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    Футболисты «Баварии»
    В субботу, 18 сентября, «Бавария» на своем поле примет «Бохум» в пятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. «Бавария» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Сентября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Бохум Бохум
  • Бохум
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.07
  • X
  • 12.50
  • 2
  • 28.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 10 очков.

    Подопечные Юлиана Нагельсманна в первом туре разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1), после чего обыграли «Кельн» (3:2), «Герту» (5:0) и «РБ Лейпциг» (4:1).

    Кроме того, мюнхенцы успели в этом сезоне завоевать Суперкубок Германии, победив «Боруссию» из Дортмунда (3:1), а также успешно стартовать в розыгрыше Кубка Германии, разгромив «Бремер» (12:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В середине недели «Бавария» уверенно разобралась с «Барселоной» (3:0) на «Камп Ноу» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Среди травмированных у «Баварии» значится только Корентен Толиссо.

    «Бохум»

    «Бохум» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 3 набранными баллами.

    В четырех сыгранных турах команда Томаса Райса одержала одну победу и потерпела три поражения.

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    • «Несгибаемые» обыграли «Майнц» (2:0), уступив при этом «Вольфсбургу» (0:1), «Кельну» (1:2) и «Герте» (1:3).

    В Кубке Германии «Бохум» с трудом прошел «Вупперталлер» (1:2 после дополнительного времени).

    После травм в команде восстанавливаются Такума Асано, Кристиан Гамбоа, Пауль Граве, Максим Ляйтш, Луис Хартвиг и Симон Цоллер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.07, победа «Бохума» — 36.00, ничья — 13.50.

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    Вряд ли у кого-то есть сомнения, относительно того, что мюнхенцы наберут три очка в домашней встрече с одним из аутсайдеров, который лишь несколько месяцев назад повысился в классе.

    Да, у «Баварии» более плотный график, учитывая старт в Лиге чемпионов, но состав позволяет грамотно проводить ротацию, да и на данном этапе сезона футболисты еще не чувствуют большую усталость.

    Команда Нагельсманна в этом сезоне не пропустила от «Бремера», «Герты» и «Барселоны». Что-то нам подсказывает, что у «Бохума», забившего четыре мяча в четырех встречах, тоже будет мало шансов поразить ворота «Баварии». Наш прогноз и ставка — «хозяева победят и не пропустят» за 1.81.

    Также можно попробовать «тотал больше 4» за 1.75, учитывая тот факт, что «Бавария» находится на эмоциональном подъеме после триумфа на «Камп Ноу».

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    «Бавария» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Ждать ли крупной победы «Баварии»?
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