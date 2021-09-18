В субботу, 18 сентября, «Бавария» на своем поле примет «Бохум» в пятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. «Бавария» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 10 очков.

Подопечные Юлиана Нагельсманна в первом туре разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1), после чего обыграли «Кельн» (3:2), «Герту» (5:0) и «РБ Лейпциг» (4:1).

Кроме того, мюнхенцы успели в этом сезоне завоевать Суперкубок Германии, победив «Боруссию» из Дортмунда (3:1), а также успешно стартовать в розыгрыше Кубка Германии, разгромив «Бремер» (12:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

В середине недели «Бавария» уверенно разобралась с «Барселоной» (3:0) на «Камп Ноу» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Среди травмированных у «Баварии» значится только Корентен Толиссо.

«Бохум»

«Бохум» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 3 набранными баллами.

В четырех сыгранных турах команда Томаса Райса одержала одну победу и потерпела три поражения.

«Несгибаемые» обыграли «Майнц» (2:0), уступив при этом «Вольфсбургу» (0:1), «Кельну» (1:2) и «Герте» (1:3).

В Кубке Германии «Бохум» с трудом прошел «Вупперталлер» (1:2 после дополнительного времени).

После травм в команде восстанавливаются Такума Асано, Кристиан Гамбоа, Пауль Граве, Максим Ляйтш, Луис Хартвиг и Симон Цоллер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.07, победа «Бохума» — 36.00, ничья — 13.50.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, относительно того, что мюнхенцы наберут три очка в домашней встрече с одним из аутсайдеров, который лишь несколько месяцев назад повысился в классе.

Да, у «Баварии» более плотный график, учитывая старт в Лиге чемпионов, но состав позволяет грамотно проводить ротацию, да и на данном этапе сезона футболисты еще не чувствуют большую усталость.

Команда Нагельсманна в этом сезоне не пропустила от «Бремера», «Герты» и «Барселоны». Что-то нам подсказывает, что у «Бохума», забившего четыре мяча в четырех встречах, тоже будет мало шансов поразить ворота «Баварии». Наш прогноз и ставка — «хозяева победят и не пропустят» за 1.81.

Также можно попробовать «тотал больше 4» за 1.75, учитывая тот факт, что «Бавария» находится на эмоциональном подъеме после триумфа на «Камп Ноу».