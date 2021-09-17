«Алькоркон»
«Алькоркон» в минувшем сезоне с большим трудом отстоял свое место в Сегунде. И только благодаря победе в последнем туре он сохранил прописку, опередив зону вылета на два очка.
В текущем чемпионате «гончарам» также предстоит вести борьбу за выживание. После пяти матчей у них на счету всего три набранных балла и предпоследняя строка в турнирной таблицы.
За всю турнирную дистанцию коллектив одержал одну викторию, которая была в прошлом игровом дне над «Мирандесом» 3:1 на выезде, а также потерпел четыре поражения.
С учетом прошлого сезона «Алькоркон» потерпел шесть поражений в десяти последних матчах и победил только три раза.
«Альмерия»
«Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. По итогам основного первенства она финишировала четвертой и пробилась в плей-офф.
В данном турнире андалузцы поход в Примеру завершили на первом же сопернике. По сумме двух матчей они на полуфинальной стадии проиграли «Жироне», уступив 0:3 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.
После пяти сыгранных матчей текущего первенства у «красно-белых» на счету девять пунктов, с которыми они идут на четвертой строке. Коллектив трижды победил и два раза проиграл.
В минувшем игровом дне «Алемерия» потерпела минимальное гостевое поражение от «Понферрадины» со счетом 0:1, а перед этим она обыграла дома 2:0 «Малагу».
В прошлом сезоне «Альмерия» в играх с «Алькорконом» набрала четыре очка, победив 1:0 на выезде и сыграв вничью 0:0 на своем поле.
Прогноз и ставка на «Алькоркон» — «Альмерия»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.13.
На викторию «Алькоркона» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.34.
Прогнозируем, что андалузцы даже вне родных стен смогут обыграть одного из претендентов на вылет. Наша ставка — П2.