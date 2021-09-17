В пятницу, 17 сентября, в шестом туре Сегунды сезона 2021/22 «Алькоркон» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Алькоркон» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алькоркон»

«Алькоркон» в минувшем сезоне с большим трудом отстоял свое место в Сегунде. И только благодаря победе в последнем туре он сохранил прописку, опередив зону вылета на два очка.

В текущем чемпионате «гончарам» также предстоит вести борьбу за выживание. После пяти матчей у них на счету всего три набранных балла и предпоследняя строка в турнирной таблицы.

За всю турнирную дистанцию коллектив одержал одну викторию, которая была в прошлом игровом дне над «Мирандесом» 3:1 на выезде, а также потерпел четыре поражения.

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С учетом прошлого сезона «Алькоркон» потерпел шесть поражений в десяти последних матчах и победил только три раза.

«Альмерия»

«Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. По итогам основного первенства она финишировала четвертой и пробилась в плей-офф.

В данном турнире андалузцы поход в Примеру завершили на первом же сопернике. По сумме двух матчей они на полуфинальной стадии проиграли «Жироне», уступив 0:3 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

После пяти сыгранных матчей текущего первенства у «красно-белых» на счету девять пунктов, с которыми они идут на четвертой строке. Коллектив трижды победил и два раза проиграл.

В минувшем игровом дне «Алемерия» потерпела минимальное гостевое поражение от «Понферрадины» со счетом 0:1, а перед этим она обыграла дома 2:0 «Малагу».

В прошлом сезоне «Альмерия» в играх с «Алькорконом» набрала четыре очка, победив 1:0 на выезде и сыграв вничью 0:0 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Алькоркон» — «Альмерия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.13.

На викторию «Алькоркона» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.34.

Прогнозируем, что андалузцы даже вне родных стен смогут обыграть одного из претендентов на вылет. Наша ставка — П2.