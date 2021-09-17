ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество РодригоТяжелейший старт. «Интер» никак не заслужил поражения
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
  • 23:58
    • Гол Родриго принес «Реалу» победу над «Интером»
  • 23:53
    • ПСЖ не смог обыграть «Брюгге»
  • 23:53
    • «Ливерпуль» одолел «Милан» в ЛЧ, Салах не забил пенальти
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 23:53
    • «Аякс» разгромил «Спортинг» в Лиге чемпионов, Аллер забил 4 мяча
    Все новости спорта

    Андалузцы обыграют аутсайдера на его поле

    «Алькоркон» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Чемпионат Испании, 17 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Альмерию
    Прогноз и ставки на «Алькоркон» — «Альмерия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альмерия»
    В пятницу, 17 сентября, в шестом туре Сегунды сезона 2021/22 «Алькоркон» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Алькоркон» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 17 Сентября 2021 года
    Алькоркон
  • Испания. Сегунда
    •  Алькоркон 22:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Алькоркон»

    «Алькоркон» в минувшем сезоне с большим трудом отстоял свое место в Сегунде. И только благодаря победе в последнем туре он сохранил прописку, опередив зону вылета на два очка.

    В текущем чемпионате «гончарам» также предстоит вести борьбу за выживание. После пяти матчей у них на счету всего три набранных балла и предпоследняя строка в турнирной таблицы.

    За всю турнирную дистанцию коллектив одержал одну викторию, которая была в прошлом игровом дне над «Мирандесом» 3:1 на выезде, а также потерпел четыре поражения.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом прошлого сезона «Алькоркон» потерпел шесть поражений в десяти последних матчах и победил только три раза.

    «Альмерия»

    «Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. По итогам основного первенства она финишировала четвертой и пробилась в плей-офф.

    В данном турнире андалузцы поход в Примеру завершили на первом же сопернике. По сумме двух матчей они на полуфинальной стадии проиграли «Жироне», уступив 0:3 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

  • Возвращение домой. Даже уход Месси не удержал Гризманна в «Барселоне»
  • Французский форвард так и не стал своим в каталонском клубе
  • 11/09/2021

    • После пяти сыгранных матчей текущего первенства у «красно-белых» на счету девять пунктов, с которыми они идут на четвертой строке. Коллектив трижды победил и два раза проиграл.

    В минувшем игровом дне «Алемерия» потерпела минимальное гостевое поражение от «Понферрадины» со счетом 0:1, а перед этим она обыграла дома 2:0 «Малагу».

    В прошлом сезоне «Альмерия» в играх с «Алькорконом» набрала четыре очка, победив 1:0 на выезде и сыграв вничью 0:0 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Алькоркон» — «Альмерия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.13.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Алькоркона» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.34.

    Прогнозируем, что андалузцы даже вне родных стен смогут обыграть одного из претендентов на вылет. Наша ставка — П2.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кайрат — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Слован — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Мура — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Славия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Ренн — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.40
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алькоркон» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на футбол. Андалузцы обыграют аутсайдера на его поле
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры