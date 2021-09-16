«Лион» сыграет на выезде с «Рейнджерс» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября в Глазго, начало — в 22:00 мск. «Рейнджерс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» очень хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге не смогли протий в квалификации «Мальме». Чемпион Шотландии уступил шведам и дома, и в гостях.

При этом в ответном матче на своем поле «Рейнджерс» весь второй тайм играли в большинстве, но все равно умудрились пропустить два мяча и проиграть.

В заключительном раунде квалификации Лиги Европы у «Рейнджерс» тоже были проблемы. Команда Стивена Джеррарда с трудом прошла армянский «Алашкерт». В домашней игре клуб из Глазго целый тайм играл в меньшистве, но все-таки вырвал победу. Гостевой матч завершился вничью 0:0.

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В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» после пяти туров занимают первое место, набрав 12 очков. Но судить о силе команды по результатам на внутренней арене в данном случае не совсем корректно. Чемпионат Шотландии не самый сильный турнир.

«Лион»

Тем временем «Лион» потихоньку приходит в себя. У команды Петера Боса был очень напряженный старт в чемпионате Франции.

Первую победу «Лион» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв на выезде у «Нанта» (1:0).

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После паузы на матчи сборных «Лион» обыграл на своем поле «Страсбург» — 3:1. Здесь команда Боса выглядела заметно лучше, чем в августе.

«Лион» в пяти матчах пропустил и забил по восемь мячей.

Прогноз и ставка

На «Рейнджерс» в этом матче можно поставить за 2.80, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Лиона» — за 2.66.

Как ни крути, а «Лион» лучше. Первые матчи команда действительно провела так себе, но сейчас все в порядке. У шотландцев есть характер, но нет и близко такого состава, как у соперника.

Ставка — победа «Лиона» за 2.66.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лиона» больше 1,5 за 2.20.