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    «Цапли» усугубят положение канадцев

    «Торонто» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 3.05) на футбол, МЛС, 15 сентября 2021 года

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    Гонсало Игуаин
    В ночь на 15 сентября в очередном туре МЛС «Торонто» на своем поле сыграет с «Интер Майами». Стартовый свисток к данной встрече будет дан в 02:30 по мск. «Торонто» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    Канадский коллектив имеет только теоретические шансы побороться за выход в плей-офф турнира. На данный момент он идет последним в своей конференции, отставая аж на 16 очков от заветной седьмой строки.

    «Торонто» пребывает в ужасной кондиции и к этой игре подходит с 5-матчевой проигрышной серией. В минувшем туре он был повержен на выезде «Цинциннати» со счетом 0:2.

    Всего же за последние девять встреч в рамках первенства команда добыла всего лишь одну викторию. Случилось данное событие еще в конце июля, когда она обыграла «Чикаго Файр» на его поле 2:1.

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    После того канадцы потерпели аж шесть неудач и две встречи свели мировыми исходами.

    «Интер Майами»

    А вот «Интер Майами» имеет неплохие шансы для выхода в плей-офф. Сейчас он идет на девятой позиции Восточной конференции, но от седьмой строки, дающей билет в следующий этап, отстает всего на два балла.

    «Цапли» же за последние десять встреч в МЛС потерпели только одну неудачу, которая была в середине августа. Они тогда потерпели выездное фиаско от «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.

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    • Также в этот удачный период коллектив трижды сыграл вничью и шесть раз победил. К данной игре «Интер» подходит после двух викторий, поочередно переиграв по 1:0 «Цинциннати» и «Коламбус Крю».

    Между собой эти клубы провели всего два поединка, обменявшись в них домашними викториями — 2:1 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Торонто» — «Интер Майами»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торонто» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Интер Майами» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.54.

    «Интер» набрал отличную форму и должен заработать три очка в игре с очень кризисным соперником, даже на его поле. Наша ставка на этот матч — П2.

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    «Торонто» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. «Цапли» усугубят положение канадцев
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